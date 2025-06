L’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais a clôturé sa saison

Samedi 21 juin, par un temps très ensoleillé, l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais organisait sa traditionnelle journée champêtre de fin de saison. Pas moins de 70 personnes avaient répondu présent.

Passé l’apéritif, tout le monde s’est retrouvé sous le réceptif du stade pour déguster, après de copieuses entrées, un jambon et un gigot rôtis à la broche, accompagnés de leur gratin dauphinois, le tout servi à l’assiette par Laurent, l’ami cuisinier habituel de l’Amicale. Après fromages, tartelettes aux fruits et café, les plus mordus ont disputé un tournoi de pétanque acharné, sous un soleil de plomb. La chaleur n’a pas découragé les joueurs se réfugiant alors quand nécessaire sous la tenture de la buvette … ombre ma foi, bien accueillante en de telles circonstances !! Rien n’arrêtant un rugbyman … fût-il ancien (!), les parties ont quand même pu aller à leur terme, l’essentiel étant de … bien se désaltérer !!

Après la remise des nombreux lots récompensant les vainqueurs de la tombola et du concours de pétanque, une réorganisation du buffet et des tables a permis à une quarantaine de personnes de poursuivre les agapes jusqu’à une heure avancée de la soirée. L’occasion était donnée au Président de récompenser, entre autre, Pascal pour ses toujours délicieux desserts.

A la satisfaction générale, tout le monde s’est donné rendez-vous fin juin prochain pour une nouvelle journée festive qui sera précédée des habituelles réunions-repas des premiers jeudis du mois de la prochaine saison.

Enfin, soulignons que l’Amicale, comme chaque année, a offert leur sortie de fin de saison aux petits M6 de l’Ecole de Rugby du RTC, une manière de souligner le trait d’union entre anciens et tout débutants.