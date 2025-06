Vague de chaleur : les acteurs de la santé à domicile se mobilisent pour protéger les plus fragiles

Alors qu’un épisode caniculaire s’installe pour les prochains jours sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté selon les prévisions de Météo France[1], les prestataires de santé à domicile affiliés à la Fédération Antadir (Association Nationale pour les Traitements À Domicile, les Innovations et la Recherche) se mobilisent pour protéger les patients fragiles et prévenir les risques de déshydratation.

Des risques sanitaires bien réels :

L’été dernier, plus de 17 000 recours aux urgences liés à la chaleur ont été enregistrés (déshydratations, hyponatrémies, hyperthermies). Toutes les classes d’âge sont concernées mais les plus de 75 ans, souvent suivis à domicile, ont représenté plus de la moitié de ces passages. Cette semaine encore, les risques sont accrus pour les personnes isolées, âgées, ou en situation de dépendance.

« Les équipes de nos SARD sont formées pour intervenir en prévention dès les premières alertes météo. Elles adaptent leurs pratiques pour surveiller, évaluer et conseiller chaque patient à domicile face aux risques de déshydratation », souligne Jacqueline Delrieu, Directrice de la Fédération Antadir.

6 mesures concrètes mises en place dès cette semaine :

- Évaluation individuelle des risques selon l’état de santé, l’environnement et la mobilité du patient.

- Surveillance de l’hydratation et détection des signes précoces de déshydratation.

- Vérification des traitements à risque (diurétiques, psychotropes…).

- Plan d’hydratation personnalisé tenant compte de l’âge et des pathologies.

- Sensibilisation de l’entourage aux signaux d’alerte à surveiller entre deux visites.

- Conseils d’adaptation du logement : ventilation, fermeture des volets, brumisation.