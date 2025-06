Une soirée spectacle équestre au profit de l'association Tinélina

Dans un monde où les animaux sont trop souvent victimes d’abandon, de maltraitance ou d’indifférence, certaines structures se battent chaque jour pour leur offrir une vie meilleure. Parmi elles, l’Association Tinélina se distingue par son engagement sincère et sa vision tournée vers la sensibilisation du grand public.



Créée par Vanessa Perrusson en 2020, passionnée de la cause animale, l’Association Tinélina œuvre pour le sauvetage, le soin et la mise en sécurité d’animaux en détresse. Chiens, chats, chevaux, chèvres, lapins ou encore volailles : tous trouvent chez Tinélina un refuge, une chance de se reconstruire et, pour certains, de retrouver un foyer.



Mais l’association ne s’arrête pas là. Aujourd’hui, elle porte un projet ambitieux et porteur de sens : la création d’une ferme pédagogique, entièrement peuplée d’animaux recueillis.

« Cette ferme ne sera pas un simple lieu d’accueil, explique un membre de l’association. Ce sera un lieu de partage, d’apprentissage et de sensibilisation à la cause animale. »

L’idée ? Ouvrir les portes à tous, enfants, familles, écoles, maisons de retraite, pour leur permettre de découvrir les animaux, comprendre leur langage, leur histoire, leurs besoins, et surtout, développer l’empathie.

Les animaux apaisent, rassurent et réconfortent. En médiation animale, leur présence crée un lien unique, stimulant les émotions, brisant l’isolement et favorisant l’expression. Une thérapie douce, naturelle, qui fait du bien au cœur comme à l’esprit.



Bien que le terrain ait été trouvé et les premiers plans dessinés, le chantier est encore en cours. Le projet avance pas à pas, porté par l’énergie de bénévoles dévoués, mais dépend largement des dons et soutiens extérieurs.

« Chaque aide est précieuse. Nous avons besoin de matériaux, de financement, de coups de main… Ce projet, c’est celui de tous ceux qui veulent un monde plus respectueux des animaux. », confie la fondatrice.

À travers ce projet, l’association souhaite faire changer les regards. Car un animal n’est pas un jouet ni un objet : c’est un être sensible, capable d’amour, de peur, de joie et de souffrance.

Et grâce à Tinélina, beaucoup d’entre eux auront enfin la vie qu’ils méritent… tout en aidant l’humain à se reconnecter à l’essentiel



Contact et informations

Association Tinélina - Vanessa Perrusson

Email : [email protected]

Téléphone : 06.03.08.21.91

Réseaux sociaux : Association Tinélina