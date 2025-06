«  La Châtenoyenne »  c’est samedi prochain 5 juillet 2025, venez marcher pour découvrir la vie associative châtenoyenne.

Il est bon de rappeler le but de cette marche inter associations. On le sait Châtenoy le Royal possède un tissu associatif important et varié que ce soit du point de vue sportif, culturel, loisirs ou autres. L’idée lancé par le Office Municipal des Sports, que préside Daniel Rebillard, a été de demander à TOUTES les associations de participer à une marche découverte et de se présenter dans les lieux de leurs activités,.

Le tout sur un parcours de 5,2 km dont le point de départ se situe au stade du Treffort pour se terminer aux abords du stand tir en passant par le terrain de rugby de Charréconduit, les Rotondes et l’espace Pierre Semard, la place Berlioz, l’espace Prévert, ses locaux associatifs et se terminer par la salle d’évolution au sol et le stand de tir Guy Chapuis.

Un moment sympathique et convivial qui se déroule ce samedi 5 juillet 2025 à partir 15h et ouvert à toutes les personnes membres des associations mais aussi à tous les Châtenoyens qui le souhaitent. Une tombola gratuite permettra de gagner de jolis lots aux participants.

JC Reynaud