École municipale des sports : les élèves de la saison 2024/2025 ont reçu leurs diplômes !

Pour rappel, L’EMS offre, dans une démarche éducative et sportive, la découverte et la pratique de multiples activités favorisant l’éveil et l’épanouissement aux jeunes san-marciaux et les communes environnantes faisant partie de la paroisse.

À l’occasion de cette dernière séance, comme à l’accoutumée, tous les élèves qui ont pratiqué les activités sportives ont reçu un diplôme.

L’après midi, ce sont les plus jeunes qui ont été récompensés par deux élus de Saint-Marcel : Serge Gonthey et Jean-François Kicinski.

Tout au long de l’année, les jeunes ont pu découvrir différents domaines sportifs : l’athlétisme, les sports collectifs ou encore le Swing golf, nouveauté de cette année 2025.

En fin d’année, la ville de Saint-Marcel, riche de ses nombreuses associations sportives, met en place des passerelles pour que les enfants puissent découvrir les sports possibles au sein de la commune.

Cette saison ce sont les clubs de Judo, de Handball et de Tennis qui sont intervenus auprès des jeunes.

L’année prochaine, la mairie renouvelle l’EMS avec de nouveaux créneaux : les jeunes de 6ème et 5ème pourront desormais s’inscrire et suivre les séances de Chloé Jimenez, éducatrice sportive de la commune.

Pour plus d’informations c’est par ici.

Des stages sportifs sont également proposés cet été, consultez la page Facebook de Saint-Marcel ici pour plus amples informations.



Amandine Cerrone.