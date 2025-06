"La Taverne", lieu emblématique de Saint Rémy, entièrement rénovée.

L’inauguration mercredi 25 juin a marqué la réouverture de "la Taverne" après les travaux de rénovation thermique et acoustique.

Cette salle emblématique de la commune de Saint Rémy fût longtemps la seule salle des fêtes de la commune et elle a accueilli de nombreuses fêtes de famille, spectacles, concerts et, depuis quelques années, Les jeudis de la Taverne organisés par la mairie.

Il faut juste rappeler que ce bâtiment était au XIXe siècle les anciennes écuries de la propriété de Claude Henriette Marie de Ferron, comtesse Kellerr.

Devant les élus, les partenaires, les agents de la commune et les entreprises, madame le maire Florence Plissonnier a officialisé l’inauguration en coupant le traditionnel ruban.

Elle a ensuite prononcé son discours «… Les travaux entrepris cette année avaient pour objectif d’améliorer le confort acoustique et thermique, de moderniser les équipements tout en respectant l’âme et le patrimoine de ce lieu cher à tous… Ce chantier d’un montant de 100 000 €, est une véritable réussite, un bel exemple de ce que nos agents peuvent accomplir au service de notre commune. Merci à chacune et chacun d’entre vous pour votre implication, votre savoir-faire pour améliorer notre service public. ».

"La Taverne" a fait l’objet de grands travaux : rénovation des sols, des sanitaires, des menuiseries, de l’électricité (éclairage led), isolation acoustique des murs. Une grande partie des travaux a été réalisée en régie par les agents de la commune.

C.Cléaux