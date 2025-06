On a tout donné au gala de Danse en corps

Chacun a sa place au sein de la structure

Venant à la suite de la soirée cabaret et du dîner-spectacle, la grande revue d’effectifs de ladite association n’a laissé personne indifférent lors d’un week-end haut en couleur, ce dimanche 29 juin en une salle des fêtes Maurice-Ravel sise à Chätenoy-le-Royal copieusement garnie. De quoi satisfaire la présidente Corinne Thévenet, laquelle veille avec bienveillance sur ses quatre-vingt-quinze adhérentes. Et dire que Danse en corps n’a même pas soufflé sa première bougie, n’ayant commencé d’embrasser sa cause au plan local qu’au mois de septembre 2024 ! Sous la férule de la prof de danse qu’est Shanone Mercier, secondée par Clara Pitout, ce fut un défilé intégralement féminin de scènes pleines de punch valorisées par la costumière bénévole Gaëlle Acquaviva, fruit d’une présentation ouvragée avec le corps comme témoin. Des bébés jusqu’aux mamans, tout le monde est accepté sans distinction de sexe, le maître-mot étant l’inclusion. En d’autres termes, le droit inaliénable à la différence.

Des chansons apportées sur un plateau, avec une floraison de chorégraphies

De Summer Body (Helena) à A Skyfull Of Stars (Coldplay), en passant par un medley adultes, Footlose (Kenny Loggins), Les yeux de la mama (Kendji Girac), La Belle et la Bête, Danser encore (Calogero), J’ai laissé (Christophe Maé), I’m Still Standing (Elton John), etc. les occasions de faire feu de tout bois ont été légion, sur une petite vingtaine de titres. En extrapolant, le groupe Au p’tit bonheur eût pu brandir à bout de bras en préambule sa chanson J’veux du soleil. Et il l’aurait eu sans conteste.

Toujours plus loin

Le mentor de Danse en corps ne compte pas rester sur cette bonne impression, puisque son impérieux désir d’optimisation et d’expansion de l’existant s’accommoderait dès la reprise de créneaux horaires supplémentaires. A Châtenoy. Ou ailleurs. Si vous pensez détenir la clé du problème, prière de prendre attache avec la meneuse, au 06 07 63 53 30

