CANICULE - L'Ouest de la Bourgogne en vigilance rouge

Météo France place la Vienne, le Centre (sauf 28), l'Île-de-France, l'Yonne et l'Aube en vigilance ROUGE canicule, valable pour mardi et mercredi.

Ce lundi 30 juin, à 16h, Météo-France a en effet placé 16 départements en vigilance rouge canicule à partir de midi ce mardi 1er juillet, un niveau d’alerte qui n’avait pas été atteint depuis août 2023. Tous les autres départements, sauf quelques-uns du nord-ouest, restent eux placés en vigilance orange canicule. Météo-France prévoit que cela doit être « la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire avec des minimales très élevées, comprises entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement et des maximales atteignant 36 à 40°C avec quelques pointes à 41°C dans les départements en vigilance rouge ». Jusqu’à 39 degrés sont par exemple attendus à Paris dans l’après-midi.