AVIS DE DECES - Madame Huguette GRENARD née ADT

FONTAINES



Marie-France et Daniel ROYER, Christian (†) et Josepha GRENARD,

ses enfants ;

Julien, Jimmy, Alexandre,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Huguette GRENARD née ADT

survenu le dimanche 22 juin 2025, à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 2 juillet 2025 à 13 heures au crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.