AMAPS : Association de Motards pour l’Amélioration, la Prévention et la Sécurité offre son expérience à tous.

Une association crée en 2020 sur le département de Saône et Loire, puis s’est étendue sur la Cote d’Or, la Dordogne et la Haute Savoie, à tel point qu’une Fédération s’est crée à son tour. Petit à petit elle commence à être reconnue pour son action préventive et sécuritaire enseignée aux motards de toutes générations et de toutes configurations avec leurs deux roues.

Info-chalon a rencontré Luc Brasseur, président pour la département 71 et Angélique Bigoin, présidente pour la Cote d’Or et de la Fédération. L’occasion de découvrir la finalité de leurs actions qui font voir d’un autre oeil, surtout d’une autre approche le petit monde des motards.

info-chalon.com : « Votre association est donc ouverte à tous les motards qui souhaitent diversifier leur expérience de pilotage et avoir un comportement sécuritaire quand ils sont sur la route ou autres voies carrossables ?

Luc Brasseur, président de l’AMAPS 71 : « Effectivement nous nous adressons à tous. Faire de la moto doit être un plaisir et tous les motards sont des passionnés. Cette passion il faut la vivre en respectant certaines règles, certains comportements, certaines façons de piloter.

Je prends deux exemples :

Vous venez d’avoir votre permis moto acquis dans un centre spécialisé, souvent sur un plateau de conduite spécifique ou en agglomération et effectivement vous obtenez le permis de conduire une moto, mais vous n’avez pas d’expérience d’une conduite longue sur route ou encore sur des routes sinueuses de montagne. C’est une autre façon d’appréhender la conduite d’une moto.

Autre exemple vous avez une expérience de conduite acquise par vous-mêmes au cours des années mais avec vos habitudes, vos gestes, vos réflexes qui parfois peuvent mettre en cause votre sécurité et celle des autres.

Notre association permet de maitriser sa machine pour plus de sécurité.

Luc Brasseur et Angelique Bigoin fondateurs de l'AMAPS

IC : « Le fondement des AMAPS est donc de faire partager, d’échanger des expériences pour une meilleure prévention à la sécurité routière ? »

Angelique Bigoin, présidente de la Fédération des AMAPS : « Toutes les AMAPS sont sous le statut de la loi associative 1901, déclarées en Préfecture.

Nous proposons de faire partager nos expériences et nos connaissances en pilotage moto en nous adaptant à chacun de nos adhérents.

Pour cela nous avons des ateliers de rencontre qui ont lieu les derniers dimanches de chaque mois. Rencontres qui se déroulent autour d’un thème. Des activités qui sont encadrées par des moniteurs moto-école bénévoles. Nous avons, entre autres, un motard de Police Nationale qui est membre de l’équipe de France de gymkhana.

Pour vous donner quelques exemples de diverses disciplines pratiquées :

- la remise en selle pour celles et ceux qui veulent reprendre une activité moto ou pour donner confiance après avoir obtenu son permis

- Un test de compétences, si vous êtes à l’aise au guidon, avec des exercice pour renforcer votre maîtrise à basse vitesse

- Faire des balades pour travailler l’endurance et approfondir l’expérience de roulage en parcourant des kilomètres dans la bonne humeur et la bienveillance

Participer à des Road Trips. Partir à l’aventure sur des parcours allant de 2 à 8 jours.

IC : « Ou pouvons nous vous rencontrer et venir vous rejoindre ?Demandez-vous une cotisation aux membres adhérents ?

AMAPS 71 : « Pour nos ateliers mensuels nous devons disposer d’un espace de 20m x 100m avec du bitume et aussi un peu de terrain avec des gravillons comme on dit « des chemins blancs ».

Grâce à un contact avec Le Grand Chalon et l’aérodrome de Champforgeuil nous allons utiliser en septembre 2025 l’espace de l’ancien club d’aéro modélisme avec un repli éventuel sur la salle de l’aéroport.

Cela à un cout pour notre association et nous sommes à la recherche d’un lieu avec une salle accessible pour être à l’abri les dimanches en cas de mauvais temps afin de travailler et si possible dotée d’un sanitaire.

Quant à la cotisation nous demandons 60€ pour l’année.

JC Reynaud



Pour de plus amples informations

AMAPS

Site : www.f.amaps.fr

Pour la Saone et Loire

Mail : [email protected]

Tel : 06 70 84 81 14

Pour la Cote d’Or

Mail : [email protected]

Tel : 06 27 65 97 57

Ou scaner

le QR Code du flyer



Pour mieux comprendre l’AMAPS

https://youtu.be/8aBW201coLI?si=c6RIdqI1IP_OKmn4