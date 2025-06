Clap de fin pour la saison Voile scolaire 2025 au Yacht Club Chalon

ette année à été riche en découverte grâce à la voile scolaire. Le YCC de chalon a reçu les CM2 de l’école primaire de Dracy le Fort pour cette dernière édition de la découverte de la voile pour les écoles du Grand Chalon. Ils ont été assidus du 16 au 20 juin 2025 sur la Saône ont pu découvrir les joies de la navigation à voile dans un vent soutenu, L'encadrement à été effectué sous les yeux avisés du moniteur BE, Edern Congard, de la professeure , Francine Matthys, Grâce aussi à l'engagement des bénévoles du club..

Les élèves ont pu acquérir les notions de navigation par différentes conditions de navigation dont le vent arrière et le vent de travers. Ils ont aussi eu à maîtriser des virements et la remontée au vent.

Les élèves avaient participé au Vendée Globe virtuel cet automne et certains seraient prêts à le faire en vrai, mais peut-être pas sur optimist...

La voile scolaire sera renouvelée en 2026 pour les Classes intéressées avec un coup d'envoi en avril 2026 inscription auprès du club.



Les prochain rendez-vous d'été pour le YCC sont :

Stage dériveur jeunes du 7 au 11 juillet 2025 et, festivités du 14 juillet avec la fameuse régate de la Municipalité pour les dériveurs et les bateaux habitables, se dérouleront aussi des démonstrations de ski nautique et de wakeboard.