Arrêt de la 2G, le report demandé

Alors que Free a commencé à déconnecter son réseau, Orange a prévu de s'y atteler fin 2025, contre fin 2026 pour SFR et Bouygues Telecom. Une révolution qui signe l'arrêt de mort des plus vieux mobiles (1 million serait encore en circulation) et impose aux professionnels de s'adapter. Car des installateurs d'ascenseurs aux fabricants de téléassistance, en passant par les constructeurs automobiles, beaucoup utilisent la 2G pour faire communiquer leurs équipements avec leurs serveurs. Jugeant le calendrier irréaliste, plusieurs fédérations demandent donc à Orange de repousser de 2 ans l'arrêt de son réseau 2G. Ces initiatives font d'ailleurs suite aux alertes lancées ces derniers mois par l'Assemblée nationale et la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) s'inquiétant des répercussions d'une telle mesure…