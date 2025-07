Vendredi 11 juillet : Cinéma sous les étoiles pour les enfants dès 5 ans !

Le Conseil Municipal des Jeunes de Givry vous convie à une soirée estivale placée sous le signe du partage, du jeu et du cinéma en plein air. Rendez-vous le vendredi 11 juillet dès 18h30 dans le Parc Oppenheim pour une soirée conviviale et familiale... sous les étoiles !

Au programme dès 18h30 :



• Pique-nique collectif : apportez votre repas et votre couverture, installez-vous

confortablement dans le parc et profitez de l’ambiance.

• Jeux pour tous : Mölkky, jeux de société et jeux extérieurs animés par le service Jeunesse.

• Stand des P’tits Givrotins (dès 19h) : boissons fraîches et crêpes gourmandes au menu !

À la tombée de la nuit (vers 21h30) : projection du film « Princesse Dragon »

Un magnifique film d’animation, accessible dès 5 ans, qui célèbre l’entraide, l’amitié et l’empathie.



Durée : 1h14 – Entrée libre



Synopsis :

Poil, une petite fille élevée par un puissant dragon, est soudain arrachée à son univers. Offerte à la Sorcenouille comme paiement, elle s’enfuit et découvre le monde des hommes. Un voyage initiatique

qui lui fera connaître l’amitié, la solidarité, mais aussi la dure réalité de la cupidité humaine...

Lieu : Parc Oppenheim, Givry

En cas de météo défavorable, repli prévu à la Salle des fêtes.

+ d'infos : 03 85 94 87 86 - [email protected]

Programmation détaillée : https://www.givry-bourgogne.fr/