Aidons à la restauration du Portail du collège Saint-Dominique

Datant de la seconde moitié du XVIIIème siècle, le portail du collège n'était plus que l'ombre de lui-même, mais grâce à vous, il retrouvera sa splendeur d'antan. Plus de détails avec Info Chalon.

Le collège Saint-Dominique abrite un patrimoine architectural remarquable, témoin de l'histoire de Chalon-sur-Saône. Au cœur de cet héritage, un magnifique portail en fer forgé, datant de la seconde moitié du XVIIIème siècle, se dresse depuis des siècles comme symbole de tradition et de savoir. Malheureusement, ce précieux témoin du passé a été lourdement affecté par l'usure du temps et a subi des dommages conséquents durant l'été 2024, le rendant aujourd'hui inutilisable. Ce portail n'est plus seulement une entrée pour les élèves, enseignants, visiteurs et Chalonnais, mais une partie vivante de notre histoire commune.

Soucieux de l'importance de cet illustre témoin de l'histoire de notre ville, l'Ensemble Saint-Charles a souhaité lancer un ambitieux projet de rénovation pour redonner à ce portail sa splendeur d'antan et garantir sa solidité pour les générations futures. Cependant, cette restauration, estimée à 85 000 euros, nécessite des fonds que l'établissement ne peut réunir entièrement.

Grâce à cette campagne de financement, l'Ensemble Saint-Charles pourra non seulement restaurer les éléments endommagés, mais également assurer des traitements de conservation pour protéger le portail des aléas climatiques futurs. Ce projet a pour vocation de préserver un morceau d'histoire locale et de faire rayonner le patrimoine de Chalon-sur-Saône auprès des élèves, des habitants et des visiteurs.

Les travaux de restauration ont été confiés à Brio Manufacture, une entreprise de serrurerie et de métallerie hautement qualifiée spécialisée dans la ferronnerie d'art basée à Givry, et Bruno S.A.S, une entreprise chalonnaise de couverture expérimentée, pour la maçonnerie.

Pourquoi soutenir ce projet ?

• Préservation du patrimoine local : contribuer à la sauvegarde d'un symbole historique de Chalon-sur-Saône.

• Transmission aux futures générations : offrir aux élèves et visiteurs l'opportunité de découvrir un patrimoine préservé, inspirant respect et fierté.

• Mobilisation collective pour l’éducation : soutenir un lieu d'apprentissage où la culture et l'histoire occupent une place essentielle.

• Utilisation fonctionnelle et sécurisée quotidienne : permettre à nouveau l'accès à l'établissement pour des livraisons, des personnes à mobilités réduites ou pour les secours en cas d'accident.

Votre soutien est essentiel pour aider l'établissement à atteindre son objectif et donner un nouvel avenir à ce portail historique : 23 000 euros ont d'ores et déjà été promis, mais l'Ensemble Saint-Charles ne peut prendre en charge la totalité du reste. Aussi, il sollicite donc votre aide afin d'atteindre un objectif minimum de 35 000 euros.

«Nous avons besoin d'un montant total de 35 000 euros pour cette campagne d'appel à dons. Pour rendre notre démarche plus dynamique, nous avons divisé cet objectif en palier de 10 000 euros. Chaque palier franchi est une étape importante qui nous permettra d'avancer encore plus dans notre projet de sécurisation et débloquera le suivant», précise Jean-Pascal Troubat, le principal du collège Saint-Dominique.

L'établissement a également reçu un don de 15 000 euros de bouteilles de crémants qui seront prochainement mises en vente à cet effet.

À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, 4755 euros ont été collectés sur les 10 000 euros correspondant au premier palier de ce projet de restauration.

Vous pouvez faire un don en cliquant ici.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati