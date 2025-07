AVIS DE DECES - Monsieur Michel BOSSU

SAINT-RÉMY



Michelle, son épouse ;

Sylvie et Laurent, Didier,

ses enfants ;

Sarah et Adrien, Salomé et Nathan, Corentin, Paul, Juliette, ses petits-enfants ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces

ainsi que ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel BOSSU

Ancien combattant d'Algérie



survenu le 30 juin 2025,

à l'âge de 86 ans.

La cérémonie sera célébrée, vendredi 4 juillet 2025, à 14h30, en la salle de cérémonie, 115, Avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Plutôt que des fleurs, des dons au profit de « la Ligue contre le Cancer » pourront être déposés dans une urne à l'issue de la cérémonie.