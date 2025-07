AVIS DE DECES - Madame Liliane PORTERA née PUSSEY

RULLY



Joëlle, Gérard,

Sylvie et Tonio PEREIRA,

ses enfants et son gendre ;

Frédéric, Laure,

et l'ensemble de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,



ont la tristesse de vous faire part du décès de,

Madame Liliane PORTERA née PUSSEY

survenu à l'âge de 94 ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 4 juillet à 10 heures, en l'église de Rully.

la famille rappelle à votre souvenir son époux;

Léandre

décédé en 1988.

sa fille

Martine

décédée en 2000.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.