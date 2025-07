Ecole Berlioz de Châtenoy le Royal : cérémonie de remise des certificats aux élèves de CM2.

L’année scolaire 2024/2025 arrive à son terme et il va être l’heure pour les élèves de CM2, scolarisés à l’école Berlioz de Châtenoy le Royal, dans la classe de Madame Patricia Pierre, de se préparer à leur rentrée en 6ème en septembre.

Ce jeudi 26, à l’école Berlioz, s’est déroulée la remise des diplômes aux élèves de CM2 à l’occasion de leur passage en 6ème. Un moment solennel où chaque élève, après être passé sous une haie d’honneur faite par les élèves de CM1, a reçu le certificat des mains du directeur de l’école Xavier Houillon et une médaille remise par leur enseignante Patricia Pierre, en présence de parents, de membres du CCAS de la commune, d’élus, des autres enseignants de l’école, de leurs petits camarades de l’école.

Les jeunes diplômés se sont regroupés pour adresser leurs remerciements à toute l’équipe éducative, à la mairie et plus particulièrement à monsieur le maire Vincent Bergeret et à madame Boissot son adjointe : « Aujourd’hui, nous, les élèves de CM2, vivons un moment un peu particulier. C’est nos derniers jours ici, dans cette école qui nous a vu grandir, apprendre, tomber et nous relever, rire, pleurer parfois…et surtout évoluer. Un nouveau chapitre s’ouvre pour nous, le collège nous attend, mais avant cela, nous avons envie de dire merci.

Merci à Madame Pierre, notre maîtresse de CM2. Pour votre patience, vos explications, vos encouragements, vos projets, vos colères aussi - toujours justes - et surtout pour tout ce que vous nous avez transmis. Ce n’est pas facile de vous dire au revoir. Et cette année, ce n’est pas seulement à nous que vous dites au revoir, c’est à toute l’école, car vous partez à la retraite. Alors aujourd’hui, ce n’est pas juste une page qui se tourne pour nous, mais un vrai chapitre de l’école qui se ferme avec vous. Vous allez nous manquer, Madame Pierre, et vous manquerez à toute l’école. Merci du fond du cœur… »

Un élogieux discours écrit et lu par les CM2 pour finir sur « Aujourd’hui, on ne quitte pas seulement une école. On quitte une maison où on a grandi. Mais grâce à vous tous, on est prêts pour la suite. »

Madame Pierre a pris la parole, très touchée par le message des enfants de sa dernière classe, dernière classe qu’elle a particulièrement appréciée non seulement par la qualité du travail, l’écoute, le sérieux… mais aussi pour la valeur humaine de ses élèves. « Vous êtes mon plus beau cadeau, vous pouvez partir tranquilles, je ne suis pas inquiète pour la suite… » Effectivement après d’aussi nombreuses années passées dans cette école, sa cour de récréation, Patricia Pierre gardera de très bons souvenirs de ses élèves, de ses collègues et beaucoup d’autres choses.

Les enfants, les parents d'élèves et leurs représentants ont offert quelques présents à Patricia Pierre qui termine sa carrière d'institutrice après 25 ans passés à enseigner à l'école Berrlioz de Châtenoy le Royal.

Cyrile Meunier, son collègue de CM1, gardera en mémoire l’esprit de camaraderie, le sens du devoir, tout ce qu’elle a pu donner aux enfants …

Les enseignants ont réuni toutes les classes pour interpréter l’hymne national accompagné par un élève au cornet à piston.

La fête a battu son plein ensuite avec des danses des CM2.

Très vite rejoints par leurs camarades de l’école, ils ont invité leur maîtresse à venir danser avec eux.

Petits gâteaux et boissons fraiches pour tous ont été les bienvenus en cet après-midi caniculaire.

C.Cléaux