Le Grand Chalon et HABELLIS s’engagent pour un habitat social durable et solidaire

Signature d’une convention ambitieuse pour la rénovation énergétique et la construction de logements sociaux sur le territoire.

Ce jeudi 3 juillet 2025, sur le site emblématique des résidences Mauriac et Sand à Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon et HABELLIS, filiale du Groupe Action Logement, officialisent une convention stratégique. Cet accord marque une nouvelle étape dans l’engagement de l’Agglomération pour un habitat social de qualité, adapté aux enjeux climatiques et sociaux actuels.

Avec un parc de 2 000 logements sur le territoire du Grand Chalon, HABELLIS est un acteur majeur du logement social local.

Face à l’évolution des enjeux sociaux et environnementaux, le Grand Chalon a souhaité accentuer son action sur le parc existant et plus particulièrement sur l’amélioration de la performance énergétique des logements.

L’objectif est d’accompagner 388 logements, dont 34 constructions et 354 logements dans le cadre de la rénovation énergétique, pour un montant total de 1 359 000 €.

Une aide de 3 500 euros par logement

Il est prévu la rénovation de 354 logements répartis sur plusieurs sites :

- Rue du Bois de Menuse (52 logements, 182 000 € d’aide)

- Rue de la Poissonnerie et place Saint-Vincent (54 logements, 189 000 €)

- Rue Pasteur à Saint-Marcel (28 logements, 98 000 €)

- Résidences Mauriac et Sand à Chalon-sur-Saône (168 logements, 588 000 €)

Un nouveau projet est également prévu avenue Condorcet à Châtenoy-le-Royal (52 logements).

Le Grand Chalon mobilisera jusqu’à 1 239 000 € pour ces opérations, soit une aide moyenne de 3 500 € par logement, conditionnée à une amélioration énergétique d’au moins 30 % et à une consommation annuelle inférieure à 130 kWh/m².

Développement de l’offre sociale locative

La convention participe également à la création ou la mobilisation de 439 logements sociaux à l’échelle de l’agglomération :

- 214 logements sociaux neufs

- 80 logements en acquisition-amélioration

- 145 logements mobilisés dans le parc privé

Deux opérations ont d’ores et déjà été validées à Châtenoy-le-Royal pour 34 logements, mobilisant 120 000 € d’aides du Grand Chalon.