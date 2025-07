Fête des voisins de la rue du quart du bois à Lans : une coutume qui perdure depuis plus de 40 ans

Un succès comme chaque année puisque ce sont une trentaine de personnes qui ont accepté l’invitation de Berenice et Jordan.

C’est un noyau dur de 4 foyers qui organise chaque année cette fête des voisins qui a démarré au cœur des années 80.

C’est donc à l’ombre du magnifique tilleul et au bord de la piscine de Berenice et Jordan que les voisins ont pu passer un moment convivial et festif.

Chacun a apporté un met à faire goûter aux autres et les boissons ont été achetées en commun.

Après s’être régalés, place à la traditionnelle partie de pétanque qui s'est éternisée tard dans la nuit ou même tôt dans la matinée !

Les Lanniaux ont même remis le couvert le dimanche midi pour terminer les restes !

« Il nous tarde de remettre ça en 2026 » ont confié les organisateurs à Info Chalon.



Amandine Cerrone.