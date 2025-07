Jazz à Couches : Un concert d’ouverture d’enfer Stéphane Teyssier et the FMB en 1ère partie et Le Big Band de Couches avec en invités Olga Amelchenko et Sébastien Guillaume en 2ème partie de soirée.

Des standards de jazz à la chanson française revisitée, le groupe a immédiatement pris possession de l’espace sous le chapiteau devant un parterre de 350 fans sans compter tous ceux et celles qui étaient attablés à l’extérieur profitant ainsi du concert grâce au chapiteau partiellement ouvert.

Un concert apportant son lot de générosité, de chaleur et de couleurs musicales pour un moment inoubliable sur les thèmes et arrangements de grands jazzmen.

Stéphane Teyssier en quelques mots : Formé aux conservatoires de Strasbourg et Metz, Stéphane Teyssier s’est enrichi musicalement au contact de musiciens qu’il a côtoyé, comme Carla Bley, Steve Swallow, Wynton Marsalis, Mario Stanchev, Pierre Boussaguet. Aujourd’hui il est installé en Saône et Loire. Saxophoniste, il a rejoint les musiciens du Big Band Chalon Bourgogne, et les Sourdines à l’Huile. Les Sourdines à l’Huile, bien connues au-delà de la région, étaient présentes ce mercredi soir au festival pour assurer les entre-deux spectacles.

Une petite pose, le temps pour le public d’aller se désaltérer, goûter les breuvages du terroir où tout simplement de l’eau par cette chaleur caniculaire de cette soirée de début juillet. Le temps aussi de réorganiser la scène pour accueillir Le Big Band de Couches et ses invités Olga Amelchenko et Sébastien Guillaume.

Pour relancer la soirée les Sourdines à l’Huile ont fait une petite prestation en avant-première, remerciées grandement par Franck Tortiller, initiateur de ce festival de jazz et chef du Big Band de Couches.

Le Big Band de Couches, formation dirigée par le vibraphoniste Franck Tortiller a fait vibrer l’auditoire toute cette fin de soirée avec un répertoire conçu et monté spécifiquement pour ce festival avec la participation prestigieuse au saxophone de la talentueuse Olga Amelchenko.

Olga Amelchenko est née en 1988 en Russie. Elle commence à chanter dans une chorale à l'âge de 5 ans, et à jouer du piano et du dombra deux ans plus tard. Entre 2003 et 2006, elle étudie au Collège de musique d'Abakan, où elle commence par la direction de chœur avant de passer au saxophone. C’est au saxophone que le public a pu l’écouter ce mercredi soir dans un répertoire mêlant jazz classique et musique plus traditionnelle comme ce medley de valse à 3 temps sublimement interprété avec l’ensemble des musiciens du BB Couchois.

Franck Tortiller a pour habitude de donner une âme très particulière à ces 4 jours de fête et de musique ; pour donner une autre dimension à sa formation, aux côtés d’Olga Amelchenko, il avait invité Sébastien Guillaume (violoniste, bassiste) musicien tout-terrain comme on le dit dans le milieu qui est aussi à l’aise dans un orchestre symphonique qu’au sein d’une de ses formations jazz.

Sébastien Guillaume est actuellement coordinateur du département jazz au conservatoire Arthur Honegger où il enseigne le violon jazz. Il a eu l’occasion de jouer avec des musiciens de renom tels que Didier Lockwood, Antoine Hervé, Mike Stern pour n’en citer que quelques-uns…

Deux talents pour du Swing garanti tout au long de ce concert. Les musiciens de l’orchestre ne sont pas restés en reste, le public a pu les entendre dans différents chorus, cuivres, sax…

Il y en avait pour toutes les oreilles lors de cette ouverture du festival. Un final qui a réuni sur scène Olga Amelchenko, Sébastien Guillaume et Stéphane Teyssier sous une apothéose d’applaudissements et un rappel, le public était encore demandeur de cette musique enchanteresse.

C.Cléaux