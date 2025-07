Le pittoresque jazz de Practice 5tet offre un bain de jouvence à Jazz à Couches

Le cinq majeur

La moyenne d’âge de Practice 5tet, qui revendique un EP baptisé Orbite, n’atteint même pas vingt ans, preuve que la valeur n’attend pas le nombre des années, et que l’avenir appartient à ce quintet si aucun grain de sable ne vient enrayer la mécanique. Cela fait quatre ans que ses membres évoluent ensemble - certains sont issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, de celui d’Amsterdam- comme récemment au Sunset Sunside de la capitale, ou à la Fête de la musique de Chalon-sur-Saône. A Couches, devant une cinquantaine de personnes au plus fort de leur dynamique prestation, les cinq garçons ont fait montre de leur savoir sans discontinuer. Le plus remarquable, peut-être, dans l’histoire, c’est qu’ils n’ont joué que des créations d’un de leurs sociétaires, à savoir Amaël Billard, lequel définit ainsi le style musical tutoyé : »du jazz moderne, mais imagé ». Une bonne heure durant le public aura été tenu en haleine par Amaël (au saxophone soprano), Basile Hermant (au piano), Augustin Chabridon (akaï EWI), Philémon Robbe (flugabone, présentateur), et Zacharias Brugnieaux (batterie).

Après la période estivale, Mâcon, Chalon…et possiblement ailleurs

Practise 5tet , de quatre ans d’âge depuis un stage estampillé Jazz en herbe à Pont-de-Veyle, est d’ores et déjà programmé pour la rentrée au Crescent à Mâcon, de même qu’à l’Evadée à Chalon (auparavant l’Arrosoir, 11, impasse de l’ancienne prison). Si vous êtes organisateur, voici les coordonnées d’Amaël, au cas où…06 18 84 11 85. Par courriel, ce serait [email protected]

Michel Poiriault

[email protected]