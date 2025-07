Les envolées du blues ont été mises en lumière à Couches par the Robert Cray band

Un chanteur XXL

Le faîte de la soirée blues, ce fut lui : Robert Cray, via The Robert Cray Band (trois musiciens de derrière les fagots lui font écho). L’organisation n’aura pas, pour sûr, mégotté sur la valeur intrinsèque de la tête d’affiche avec de telles lettres de gloire et de noblesse. Sous un chapiteau chauffé à blanc, l’expérimenté auteur-compositeur américain a fait l’éclatante démonstration de la maîtrise optimale qui est la sienne. A l’aide de cette voix en or qu’il manipule dans tous les sens, montrant la voie à suivre par ses partisans, image forte d’un mano a mano débouchant sur…deux vainqueurs ! Pour ne rien gâcher, ses solos de guitare domestiqués à longueur de temps entretiennent une familiarité portant beau dans le paysage scénique. Comme l’excellence du langage corporel semble d’une simplicité désarmante ! Le septuagénaire en a encore sous la semelle, ou sous les doigts plutôt, et ce n’est pas demain la veille qu’il compte mettre un terme à son activité débordante, nullement réfractaire par ailleurs à la soul et au rock. Intensité émotionnelle quand tu nous tiens…Velléitaire ou plus tranché, le blues qui achemine vers le pourlèchement des babines a obtenu droit de cité. Grandeur et des cadences ! Adoubé en 2011 au Blues Hall of Fame, Robert Cray a en particulier également été le destinataire de cinq Grammy Awards. La reconnaissance de l’industrie musicale états-unienne, à laquelle a souscrit le parterre couchois.

Michel Poiriault

