MUNICIPALES 2026 - Les Insoumis appellent les Chalonnais à créer un Front Populaire pour les municipales de 2026 :

Nous avons été désignés par nos camarades et par la France insoumise comme Chef et Cheffe de file pour les municipales à Chalon. Nous n’apporterons pas un programme « clé en main » car c’est AVEC les Chalonnais.es que nous voulons construire un projet qui s’appuiera sur leurs besoins, leurs envies et leurs souhaits pour notre ville.

Notre projet ne sera pas seulement insoumis mais aussi et surtout CITOYEN : nous accueillons toutes celles et ceux qui veulent une ville solidaire et inclusive, dans laquelle chacun se sentira respecté et écouté.

Les Insoumis.es ont toujours prôné l’union la plus large, pourvu qu’elle soit sur un programme de rupture qui tourne la page de la macronie et combatte l’extrême-droite : nous avons créé la NUPES en 2022, le NFP en 2024 et avons impulsé la création du NFP du Chalonnais qui s’est évanoui après la rupture des socialistes en mars 2025.

Face à la politique de discrimination et du tout sécuritaire, politique d’extrême-droite de M. Platret, il faut faire front commun avec toutes les organisations et personnes de bonne volonté. Pour notre part, nous irons à la rencontre des habitants, dans TOUS les quartiers, pour entamer des échanges et constituer ainsi des « cahiers de doléances » qui serviront de base à notre programme.

Toutes celles et ceux qui le souhaitent sont bienvenu.es pour nous rejoindre et constituer un Front Populaire Chalonnais : CHALON doit s’engager dans une voie réellement démocratique, sociale, écologique et défendre la paix dans le monde et la justice pour les peuples.

Nous encourageons également toutes les personnes désireuses de constituer des listes citoyennes de gauche dans les autres communes du Grand Chalon à nous contacter si elles souhaitent un soutien de la France Insoumise et de ses militant.es.



Damien SALEY et Sylvie HERODY, Chef et Cheffe de file de LFI pour les élections municipales à Chalon-sur-Saône



Pour nous contacter :

[email protected]

facebook : chalon l’insoumise

instagram : chalon_l_insoumise