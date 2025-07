"Succession de Marie-Guite Dufay : Rien. Vivement 2028 !" pointent les élus régionaux du Rassemblement National

Communiqué de presse

Loin du peuple, le groupe socialiste s’est réuni en conclave ce vendredi 4 juillet pour décider du successeur de Marie-Guite Dufay qui a décidé de déserter le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté pour tenter de faire obstacle au RN.



Sans suspens, c’est le Saône-et-loirien Jérôme Durain qui a été choisi en interne pour briguer la présidence de la région. Sénateur, battu dans son propre département lors des régionales de 2021, jamais candidat sur son nom devant les Bourguignons et Francs-Comtois, Jérôme Durain est l’archétype de l’homme d’appareil, déconnecté du quotidien des habitants.



il incarne et porte le bilan désastreux de la gauche régionale : hausses de taxes, explosion des tarifs de TER et de cantines, mépris des territoires. Sa nomination n’est rien d’autre qu’un arrangement de couloir entre socialistes en bout de course.



« Jérôme Durain sera chargé de continuer le programme gauchiste de Marie-Guite Dufay. Les noms changent mais la politique funeste reste. Marie-Guite Dufay parlait de laisser la place aux jeunes, elle cède son siège à un apparatchik du Parti socialiste complètement illégitime, pour cogner sur le RN.

Chien de garde de la majorité depuis 10 ans, Jérôme Durain est responsable des punitions infligées aux Bourguignons et aux Francs-Comtois : le matraquage des automobilistes, des voyageurs du TER, des familles et la banalisation des gaspillages de l’argent public pour les migrants, l’art contemporain, l’idéologie verte au détriment des compétences essentielles de la région. Jérôme Durain n’est que Dufay II. Vivement le changement avec le Rassemblement National en 2028 ! » - Julien Odoul