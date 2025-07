RALLYE DE LA COTE CHALONNAISE - Des trackeurs devenus indispensables

Ces "trackeurs" sont affectés nominativement à chacun des participants du Rallye. Un outil devenu indispensable et incontournable à la pleine réussite du Rallye de la Côte Chalonnaise, assure Philippe Protheau. Côté sécurité, le trackeur permet une localisation instantanée au mètre près du concurrent, et "ça change vraiment tout en terme de prise en charge et de sécurisation de nos participants". Côté sportif, le suivi en direct des véhicules permet une évaluation en temps réel des temps de course et parcours. Et puis, n'oublions pas le côté sanction, assure le directeur des courses. La mise en place des "trackeurs" dès les reconnaissances, a permis de calmer les ardeurs de quelques-uns, profitant des reconnaissances pour s'élancer bien trop vite sur les routes de campagne. Le suivi immédiat permettant en cas de comportement non-respectueux, la mise en place de pénalités.

L.G