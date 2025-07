‘Le crible et la fourmi, Vivant Denon et "sa" Bourgogne’, une nouvelle exposition à découvrir au Musée Denon !

Après une longue installation menée par le musée de Chalon-sur-Saône, l’exposition en hommage à Vivant Denon pour le bicentenaire de sa mort est enfin dévoilée au public. Ce sont trois salles qui lui ont été dédiées, agrémentées de certaines pièces inédites apportées par la famille et qui n’ont jamais été montrées auparavant lors d’ expositions. On revient sur sa vie, ses rencontres, sa carrière, ses voyages. Sa vie à Versailles sous Louis XV, l’expédition en Egypte, la rencontre de Napoléon. Dominique Vivant Denon est un personnage important du paysage chalonnais, ses travaux de sculptures et ses dessins sont les témoins des personnes fréquentées et de son époque, nous offrant ainsi une exposition, riche en histoire, prévue du 2 juillet au 20 octobre 2025 au musée Vivant Denon.

O.MR