MultiGym Châtenoy le Royal a fait son assemblée générale ordinaire devant plus de 100 personnes.

MultiGym est une des plus grosses associations châtenoyennes avec un peu plus de 400 adhérentes et adhérents.

101 personnes présentes dans la salle Maurice Ravel pour l’AG de MultiGym, avec les pouvoirs le quorum était atteint permettant à la présidente d’ouvrir normalement la séance.

Marie-Odile Nodet, présidente de l’association, a présenté l’ordre du jour de cette AG en présence de Vincent Bergeret maire de la ville et d’élus.

Après approbation du PV de la précédente AG, la présidente a fait une rétrospective sur l’association, précisant que les effectifs sont de 389 femmes pour seulement 35 hommes, en contrepartie l’association compte 62 nouvelles adhérentes. Afin de pouvoir satisfaire les membres adhérents, 11 animateurs et animatrices œuvrent au sein de l’association, le tout avec convivialité et bonne humeur.

L’association employait Sylvie et Claudine, 2 stagiaires en Certificat de professionnalisation Energie par le corps. Claudine a fait un petit exposé expliquant cette technique. Elles avaient Christophe et Annie comme tuteurs de stage.

La présidente a repris la parole pour parler des problèmes d’absence de coaches

« Nos activités sont réparties dans 14 disciplines dispensées par nos 11 animatrices et animateurs. Il y a 30 plages horaires par semaine, soit 1021 heures dans la saison. La moyenne d’âge des femmes est de 58 ans et celle des hommes de 66 ans. Nous habitons majoritairement à Châtenoy, 250, pour 174 hors commune. Nous enregistrons 122 nouvelles adhésions cette saison, soit plus du quart de nos effectifs... Nous avons créé plusieurs activités nouvelles cette saison : 2 cours de Pilates, 1 cours supplémentaire de Gym sénior, 1 cours de Gym Douce/stretching, 1 second cours de Sophrologie. Tous ces cours ont reçu un très bon accueil et ont fait le plein très rapidement... »

Dans le cadre de leur formation, les stagiaires ont monté un projet d’animation basé sur le Qi Gong. Une matinée de découverte s’est déroulée à l’étang Chaumont le vendredi 11 avril avec une trentaine de participants. Une des stagiaires, Claudine, a présenté le projet et le déroulement de la matinée.

D’autres évènements (50ème anniversaire, forum des associations ...) ont été développés par la présidente dans son rapport moral d’activité.

Le rapport financier et les comptes de l’exercice 2024-2025 ont été présentés par la trésorière Raphaëlle Fulchiron. L’association a une trésorerie saine, les membres n’ont pas d’inquiétude à avoir !

Une bonne nouvelle : pour la troisième année consécutive, le Comité a choisi de ne pas augmenter les tarifs de l’adhésion et des cours. Cela souligne la volonté de garder l’association accessible au plus grand nombre.

Alain Nodet, secrétaire, a présenté les tableaux des activités, les horaires et les jours.

Marie-Odile Nodet : « Avant le petit mot de nos élus, je tiens à remercier Monsieur le Maire et toute l’équipe municipale pour le soutien qu’ils apportent à notre association par la subvention qui nous est octroyée chaque année ou par la mise à disposition et le suivi de tous les locaux dans lesquels se déroulent nos activités. C’est aussi grâce à cela que les tarifs proposés par MultiGym restent accessibles.

Je donne maintenant la parole à M. BERGERET, maire de notre commune ».

Vincent Bergeret a exprimé sa satisfaction de voir autant de monde à une AG, de voir une trésorerie convenablement bien installée et une aussi bonne fréquentation des cours.

Il leur a annoncé la construction prochainement d’une salle multi activités, salle très attendue par MultiGym et d’autres associations depuis une dizaine d’années comme l’a fait remarquer la présidente de l’association.

Comme il est de tradition, la présidente a invité les personnes présentes à un temps de convivialité amélioré à l’occasion des 50 ans de l’association avec la dégustation du Gâteau d’anniversaire.

Toutes les informations sur les différents cours et les créneaux horaires sont sur le site : ICI

C.Cléaux