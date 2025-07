AVIS DE DECES - Monsieur Jacky BOISSOT

GIVRY - SAINT RÉMY - LUX - CHALON-SUR-SAÔNE



Bruno et Nathalie, son fils et

sa fille, et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jacky BOISSOT

survenu à l'âge de 89 ans.

La cérémonie aura lieu le mercredi 9 juillet 2025 à 13h15, au crématorium de Crissey.

Jacky repose à la chambre funéraire de Dracy-le-Fort.

Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons en faveur de France Adot pour la promotion de dons d'organes.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.