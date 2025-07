AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Michel JOLY

VARENNES-LE-GRAND - LUX



Bernard et Odette JOLY, ses parents ;

Nadine (†) et Christian BERNARD,

Pascal et Irène JOLY, sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belle-sœur ;

Aurélien, Anaïs, Chloé et leurs conjoints, ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille JOLY, BOIS,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Jean-Michel JOLY

survenu dans sa 60e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées en l'église de Lux,

le lundi 7 juillet 2025 à 14h30, suivies de son inhumation au cimetière de Saint-Germain-lès-Buxy.

La famille associe à cet hommage le souvenir de

Nadine BERNARD

sa sœur,

décédée en novembre 2024.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.