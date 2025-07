Les 75 ans du Judo Club Chalonnais, entre honneur et partage d’émotions

Le plus ancien club d’art martiaux de la Région vient de souffler ses 75 années d’existence, en toute discrétion, comme il s’est si bien le faire et ce qui lui permet toujours d’être présent depuis tant d’années.

Pour le Directeur Technique Yann DU CLOSEL, cet anniversaire coïncidait aussi avec ses 45 ans de vie au club ainsi qu’à ses 30 ans d’enseignement. Ainsi, avec la présidente Amélie PANCHOT et son comité directeur, ils se sont mis d’accord afin d’honorer ceux qui l’ont accompagné et fait grandir tout au long de ses années passées dans son club de cœur!

Dans un premier temps, samedi matin, au Dojo de la rue de la Paix, les anciens dirigeants bénévoles, ceux qui ont fait vivre l’association en donnant de leur temps, en tant que présidents, trésoriers ou membres du comité directeur ont été invité à se retrouver tout comme les enseignants qui ont précédé l’actuel professeur, à savoir Daniel et Isabelle BENOIT, Michel ROGEBOZ et Laurent RELTIEN. Tous étaient ravis et émus de se retrouver après tant d’années où chacun avait repris le cour de sa vie.

Chacun d’entre eux, anciens membres du bureau et professeurs, ont eu droit à un petit mot de la part d’Amélie et de Yann ainsi qu’un présent pour les remercier d’avoir œuvré pour l’association et leurs différentes actions pendant leur passage, ce qui permet encore aujourd’hui d’avoir un club toujours aussi dynamique de 75 ans!

Le deuxième acte s’est déroulé dans l’après midi dans la grande salle de la maison des sports où quelques 612m² de Tatamis avaient été mis en place pour l’événement !

Petits et grands, nouvelles et anciennes générations de judokas ont pu partager un moment sportif, et malgré une chaleur bien présente, bon nombre ont répondu présents pour les différentes démonstrations et remises de grades ponctuées aussi par des récompenses pour ceux qui se sont illustrés au plus haut niveau de leur catégorie d’âge, à l’image Kenzi BOUAICHA et Assia SAFI, tout deux 5ème de leur championnat de France respectif, et dernièrement la 3ème place de Claire CHAMBARLHAC au championnat de France Vétérans, pour ne citer que ceux là.

Pour l’occasion, Pierre CARLOT , Adjoint en charge des sports et Monique BREDOIRE, conseillère déléguée de la ville de Chalon, étaient présents afin de remettre les différentes récompenses auprès des plus jeunes Judokas.

Maël HERBAUX a, quant à lui, eu le privilège de se voir remettre son 1er Dan des mains de Daniel BENOIT, 7ème Dan, et rentré dans le cercle très conséquent des ceintures noires du club dont 80 étaient présents sur le tapis !

Après cette cérémonie sportive réussie, le moment était venu de se retrouver à la salle des Fêtes de Dracy le Fort, pour une soirée ravivant les souvenirs des différentes générations pour lesquelles les 75 ans étaient l’occasion de partager de belles anecdotes faisantl’histoire de l’association.

Les membres du Judo Club Chalonnais tiennent à remercier les services de la Ville de Chalon pour leur aide logistique ainsi que la ville de St Marcel pour le prêt des tatamis, ce qui leur a permis de faire un gala avec une surface conséquente et de beaux tapis dans la grande salle de la maison des Sports.