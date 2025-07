Le préfet de Côte d'Or prend les premières mesures de restrictions et appelle l’ensemble des usagers à économiser la ressource en eau

Après le placement du département en situation de vigilance sécheresse le 11 juin dernier, l’absence de précipitation significative et les fortes températures rencontrées depuis fin juin ont renforcé la baisse des niveaux des cours d’eau du département. Le préfet a réuni ce mercredi le comité départemental ressources en eau, avec les représentants de l'ensemble des usagers.

Le suivi hydrologique, réalisé en continu par les services de l’État, a mis en évidence une aggravation de la situation qui se traduit par le franchissement du seuil d’alerte sur 7 des 14 zones du département. La situation est la suivante :

• 7 zones en alerte : Saône moyenne, Tille amont, Vingeanne, Bèze-Albane,

Armançon, Châtillonnais et ArrouxLacanche

• Les autres secteurs se maintiennent en vigilance.

Dans ce contexte, le préfet de la Côte-d’Or a signé un arrêté préfectoral de constat de franchissement de seuils applicable à partir du lundi 07 juillet 2025.

Les mesures de restriction pour les territoires en alerte (en jaune sur la carte)

Saône moyenne, Tille amont, Vingeanne, Bèze-Albane, Armançon-Brenne, Châtillonnais et Arroux

Le franchissement du seuil d’alerte, deuxième seuil de gravité de la sécheresse, conduit à la mise en place de mesures de restriction des usages de l’eau pour tous les usagers, qu’ils soient particuliers, collectivités, agriculteurs, entreprises et activités économiques et commerciales.

L’irrigation et l’arrosage ne sont pas concernés par les mesures de restriction dès lors que l’eau utilisée provient de réserves d’eau de pluie captées sur des toitures et plates-formes imperméables.

Un appel à la vigilance sur le reste du département (en gris sur la carte)

L’ensemble des usagers, qu’ils soient particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités, sont invités à faire preuve de sobriété dans leurs consommations d’eau et à rechercher des pratiques adaptées à ce contexte de sécheresse.

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en cas de franchissement des seuils d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise.

L’arrêté préfectoral, la carte, la liste des communes par zones d’alerte ainsi que des plaquettes d’information sont disponibles sur le site internet des services de l’État à l’adresse suivante : https://www.cote-dor.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Eau/Gestion-de-la-ressource-en-eau/Gestion-del-etiage puis cliquer sur "Épisodes de sécheresse".



VigiEau, le site internet d’information du public sur la sécheresse

Ce site permet d’informer les citoyens sur les restrictions sécheresse en cours. Les particuliers pourront ainsi se tenir informés des restrictions les concernant (arrosage des jardins, remplissage des piscines, etc) et les ménages pourront y trouver des éco-gestes permettant de gagner en sobriété dans leurs usages tout en préservant l’eau à la maison.

Pour découvrir le site, rendez-vous sur https://vigieau.gouv.fr/