AVIS DE DECES - Madame Christiane LAGRANGE née BON

SAINT-MARCEL - OSLON - SAINT-DÉSERT - CHALON-SUR-SAÔNE



Michel et Bernadette LAGRANGE,

Serge (†) et Arlette LAGRANGE,

Christian et Annick LAGRANGE, ses enfants ;

Frédéric, Sarah, Thomas et Anthony, ses petits-enfants ;

Alric, Corentin et Lia, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille et proches,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Christiane LAGRANGE née BON

survenu à l'aube de ses 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 juillet 2025 à 10 heures, en l'église de Saint-Marcel.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prendront part à leur peine. Et remercie tout le personnel de l'EHPAD l'Amandier à Saint-Marcel pour leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.