LA CHAPELLE SAINT-SAUVEUR - La piscine biologique fait son grand retour

La Communauté de communes Bresse nord intercom présidée par Régis Girardeau a tiré les enseignements de la saison dernière, avec une piscine restée fermée, faute de surveillants de baignade. Anticipant cette problématique, en votant par la communauté de communes un accompagnement financier à la formation de deux jeunes surveillants de baignade, désormais diplômés comme il se doit, la Chapelle Saint-Sauveur peut envisager la saison 2025 en toute sérénité. Arthur et Robin, deux jeunes seront aux commandes des lieux le temps de la saison estivale.

Il faut dire que les sourires sont de rigueur du côté de la communauté de communes comme du côté de la municipalité avec la réouverture de cet outil, dépassant totalement les seules frontières intercommunales. Vous êtes en nombre à avoir adopté cette structure ludique et familiale depuis son ouverture à la fin des années 2000.

Avec le feu vert donné par l'Agence Régionale de Santé la semaine dernière, toutes les entraves sont dégagées. "Cette année, sera une année de référence" précise Charly Viard, Directeur des services techniques de la communauté de communes Bresse Nord. "Il y a deux ans, année de notre passage au payant, après des années de gratuité, la météo n'était pas au rendez-vous. L'année dernière, faute de surveillants, c'est la mort dans l'âme que nous n'avions pu ouvrir" rajoute le Président Régis Girardeau, qui a tenu à faire la visite pour les lecteurs d'info-chalon.com.

"Nous sommes bien conscients que l'outil répond à un besoin d'un public qui dépasse notre territoire, et depuis des années, de nombreux Chalonnais ont pris l'habitude de venir nous rendre visite l'été, et on peut que s'en réjouir. C'est un bel outil d'attractivité touristique pour notre territoire".

Un coût loin d'être anecdotique

Si le coût d'entretien annuel revient à près de 60000 euros à charge de la communauté de communes, la piscine biologique de La Chapelle Saint Sauveur est devenue un vrai symbole pour ce territoire rural, précurseur dans ses démarches environnementales. "Nous n'utilisons aucun produit chimique. On est vraiment dans le principe de la piscine biologique par excellence".

Du côté des services techniques, on ne cache pas la question du changement prochain du liner de la piscine. Un investissement dont le coût sera une autre histoire.

Ouverture de 11H à 19h du mardi au dimanche

Attention donc, la piscine est fermée le lundi, pour justement respecter le cadre biologique des lieux. Pour le reste, ouverture non-stop jusqu'au 31 août.

Prix de l'entrée ? 2,5 euros par personne - gratuit pour les - 10 ans et public porteur de carte handicap. A noter qu'une carte 10 entrées est proposée à 20 euros.

Côté température de l'eau... jeudi matin, elle pointait à 26°c !

Sur place, un point de restauration est également à votre disposition pour vos casses-croutes.

Laurent GUILLAUMÉ