Grâce à Festi'Palestine, 10 000 euros collectés pour un projet éducatif solidaire à Bethléem

Le 8 Juin, plus de 1500 personnes ont participé à Morlay, au cœur de la Saône et Loire, au premier Festi’Palestine organisé par l’Association France Palestine Solidarité 71. Rencontres, débats, expos, documentaires, jeux, artisanat, musique, gastronomie, ont permis de découvrir l’histoire, la culture, la résistance de ce peuple palestinien aujourd’hui frappé d’un génocide et d’un nettoyage ethnique. Un village associatif avec de nombreuses organisations témoignait de la diversité et de l’ampleur de la solidarité en actes.

L’AFPS 71 avait décidé que l’objectif concret de ce Festi’Palestine serait de financer un partenariat solidaire avec une association palestinienne. Des contacts ont été noués au premier trimestre de 2025 avec Alrowwad ( https://www.youtube.com/watch?v=mlZhRvx_sD4 ) qui dirige et organise dans le camp de réfugiés d’Aïda à Bethléem de nombreuses activités éducatives et culturelles qu’elle a aussi développées dans toute la Cisjordanie et à Gaza. Son Directeur, Abdelfattah Abusrour, était présent à Festi’Palestine où, avec l’AFPS 71, ont pu être jetées les bases d’un partenariat.

Depuis le 8 juin ont été comptabilisés tous les dons, les participations aux frais et grâce aussi aux interventions bénévoles d’un grand nombre de partenaires (individuels ou collectifs), ce sont 10 000 euros qui ont pu être dégagés pour financer ce premier projet solidaire de l’AFPS 71 en Palestine.

La convention de partenariat entre Alrowwad et l’AFPS 71 précise que ce projet prendra en charge dès cette rentrée scolaire, fin août 2025 jusqu’en juin 2026, l’accompagnement de 40 enfants en difficultés dans le soutien scolaire et la découverte des technologies numériques avec la mise à disposition de deux enseignants à temps partiel.

L’AFPS 71 informera régulièrement ses adhérent.e.s et donateurs de la mise en œuvre concrète de ce projet solidaire (Recueil des dons : AFPS 71, 32, av. Boucicaut – 71100 – Chalon sur Saône. Questions, infos, contacts par mail : [email protected] )