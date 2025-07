"Barbarie à ciel ouvert : la faillite d’un système" pour Reconquête Saône et Loire

Cinq mois après les affrontements du mois de janvier, Mâcon a une nouvelle fois basculé dans la violence, de façon presque surréaliste. Entre 60 et 80 individus se sont affrontés en pleine rue, armés de machettes, haches, pioches, barres de fer...

Les autorités continuent de dénoncer une “situation inacceptable”, promettent de nouveau une “tolérance zéro” et de la “fermeté”. Et le scénario se répète invariablement. A Mâcon comme ailleurs en France, les promesses s’effacent et la violence s’intensifie.

Le préfet de Saône-et-Loire a déclaré : « Les consignes sont claires : nous interpellerons s’il le faut (...) » ; une formule déroutante qui dit tout du désarmement moral de l’État, qui n’ose même plus affirmer clairement son autorité.

Depuis 1981, des milliards d’euros ont été engloutis dans la politique de la ville, censée “résoudre le problème des banlieues”.

Aujourd’hui, avec le recul, le constat est sans appel. C'est un échec total.

L’argent n’a pas apaisé les tensions. Les dispositifs n’ont pas empêché la montée de la violence. Il ne s’agit plus de marginalisation ou de pauvreté : il s’agit de violence organisée, revendiquée, assumée — de barbarie.

Pendant que certains continuent de s’accrocher à des recettes dépassées, la réalité s’effondre sous leurs yeux.

Reconquête tient à rappeler que la sécurité n’est pas une promesse, mais la première des libertés.

Corine Durca

Déléguée Départementale Reconquête !