Un bus au départ de Chalon pour la Fête de l'Humanité en septembre

Comme tous les ans, la fédération de Saône-et-Loire du PCF organise des bus avec ou sans hébergement pour la fête du journal l’Humanité.

Cette fête populaire aura lieu du 12 au 14 septembre 2025 au Plessis-Pâté en région parisienne.

À un programme musical époustouflant, la fête de l’Huma est bien plus qu’un simple festival de musique. C’est un évènement multiculturel et politique qui permet à ses visiteurs non seulement d’assister à des concerts avec une palette d’artistes de tous les styles, mais aussi de se rendre à son village du livre, d’assister à des débats de sociétés, de faire un tour de France des traditions culinaires et bien d’autres choses. (voir le programme sur son site)

C’est aussi une fête tournée vers l’international avec son village du monde qui rassemble les organisations progressistes étrangères.

3 jours intenses dans cette ville provisoire qui accueillera probablement comme en 2024, 450 000 visiteurs, dans un esprit fraternel, où toutes les générations se croisent, partagent un verre, un repas...

Un lieu d’échange, de partage, pour refaire le monde, pour constater que nous sommes nombreux à rêver d’une humanité en paix ou chacune et chacun aurait sa place pour vivre dignement, solidaire des uns et des autres .

Avec un bon soutien à 45 € pour les 3 jours (70 € à la dernière minute), cet évènement se veut une fête populaire avec un prix accessible au plus grand nombre.

Dans le même esprit, notre fédération serre ses tarifs pour proposer des packs allers-retours en bus (depuis Chalon)+ entrée + hôtel, à partir de 150 €, départ samedi, et 200 € départ vendredi.

Intéressé ? Merci de se rendre sur notre site pcf71.fr, rubrique éducation/culture, pour avoir tous les renseignements nécessaires ainsi que le formulaire d’inscription.