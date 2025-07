Jean-Jacques BILLOUX, chef boucher au Super U de Prissé, lauréat du Trophée National des viandes d'excellence 2025

Dans le cadre du Trophée National des Viandes d’Excellence, 9 professionnels de boucheries artisanales et de Grandes et Moyennes Surfaces ont été récompensés le 12 juin, à Dax, pour leur engagement exemplaire dans une démarche officielle de qualité Label Rouge et/ou d’Indication Géographique Protégée (IGP).

Fils d’un éleveur de bovins et d’ovins charollais, Jean-Jacques Billoux s’est naturellement tourné vers les métiers de la boucherie. Après avoir obtenu un Certificat d’Aptitude Professionnelle, en effectuant son alternance dans un atelier de découpe, puis un Brevet Professionnel, il s’est formé au sein d’une boucherie artisanale puis a été recruté au Super U de Prissé en 2019. Quatre ans plus tard, il prend la responsabilité du rayon boucherie/volaille. Il supervise aujourd’hui une équipe dynamique et très investie de 7 personnes, dont un apprenti. Ensemble, ils travaillent des viandes sous signes officiels de qualité, en mettant en valeur à la fois le travail des éleveurs et le savoir-faire boucher, avec des préparations culinaires, des idées recettes et des conseils, qui plaisent beaucoup aux clients.

Jean-Jacques Billoux travaille le veau fermier du Limousin Label Rouge, en collaboration avec son partenaire Veau du Limousin. Ce fournisseur de proximité sait exactement ce qu’il recherche, lui garantit la plus haute qualité et se montre très régulier dans ses approvisionnements.

En moyenne, Jean-Jacques travaille deux carcasses de veaux fermiers du Limousin Label Rouge chaque semaine, soit plus de 100 par an. Et, à ses yeux, c’est le meilleur qui puisse exister. Tout d’abord, parce que ce veau est élevé sous la mère, en respectant les méthodes traditionnelles. Ensuite, parce que la viande présente une saveur unique. D’ailleurs, le magasin a remporté la médaille d’or au Concours Général Agricole 2025 grâce à sa viande de veau !