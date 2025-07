Maël HERBAUX , toute nouvelle ceinture noire du Judo Club Chalonnais.

Judoka au gabarit fort sympathique, Maël HERBAUX a débuté le Judo à l’âge de 8 ans, sous la houlette de Philippe VIALET dans le club de LOUHANS, puis après un déménagement du côté de TOURNUS, il a fait un passage dans les clubs de SENNECEY LE GRAND et de CUISERY avant de rejoindre les rangs du Judo Club Chalonnais.

Le jeune homme se découvre petit à petit et s’est orienté vers la compétition avec de nombreux titres, départementaux, régionaux et Grande région à son actif et de nombreuses qualifications au niveau National, en cadets/Juniors. Maël est devenu pensionnaire du Pôle Espoirs de DIJON il y a 2 saisons, et en septembre prochain il sera en terminale au Lycée Jean Marc BOIVIN de CHEVIGNY St SAUVEUR, avant de s’orienter par la suite en école d’ingénieur.

Lancé dans les différents tournois Nationaux et internationaux durant l’année, lui qui s’est qualifié au Championnat de France Juniors 1ère Division, où il s’inclinera en 1/16ème de Finale, ce n’est qu’en fin de saison qu’il a travaillé la partie technique qu’il lui manquait pour obtenir son grade de ceinture noire.

Tout les UV en poche, le voici donc maintenant officiellement ceinture noire et c’est lors de la cérémonie de Clôture que Maël s’est vu remettre son nouveau grade des mains non pas de Yann DU CLOSEL, le directeur Technique, mais de Daniel BENOIT, 7ème Dan, venu pour à l’occasion des 75 ans du Judo Club Chalonnais. Un bien bel honneur de recevoir sa ceinture noire des mains d’un haut gradé !

C’est devant un tatami bien rempli que Maël est entré, comme le veut la tradition au J.C.C., dans le cercle très conséquent des ceintures noires du plus ancien club d’art Martiaux de la région.