Cet été, le MuséoParc Alésia emmène le public dans la grande aventure romaine !

Animations incluses dans le billet d’entrée

Le MuséoParc Alésia vous invite, petits et grands, à un véritable voyage dans le temps. Direction le Ier siècle avant notre ère, au cœur de l’une des plus impressionnantes armées de l’Histoire. Tout au long de la saison estivale, le site vibre au rythme de la Rome antique, entre ateliers, reconstitutions historiques et rencontres captivantes.

Depuis 2019, des troupes de reconstitueurs venues des quatre coins de la France, bénévolement, font revivre le quotidien des soldats et civils romains. Ces passionnés, véritables archéologues du geste, partagent leur savoir-faire en écho à l’exposition temporaire consacrée aux dernières années de Jules César.

À deux reprises cet été, le public pourra déambuler au cœur d’un authentique campement romain reconstitué entre le musée et les vestiges des fortifications. Vêtus d’équipements reproduits avec une grande fidélité, les reconstitueurs s’installent comme à l’époque : cuisine, artisanat, manœuvres militaires… tout est réuni pour faire revivre l’ambiance d’un bivouac antique.

Le visiteur pourra entrer dans l’Histoire aux côtés de César et plonger au cœur de la Rome antique comme jamais auparavant !

Samedi 12 et dimanche 13 juillet

Dans l’armée de César

L’armée romaine revient à Alésia ! En dehors des temps de combat, les journées des soldats de Jules César sont très rythmées et ne laissent pas beaucoup de place au repos…

Le temps d’un week-end, les troupes de reconstitution Ave Bagacum, Pax Augusta et Lorica Romana proposent une immersion dans le quotidien de l’armée romaine. Au programme : tactiques et manœuvres de combat, exercice des archers, cérémonies religieuses, préparation des repas, entretien du matériel, tests des machines de guerre.

L’association Pax Augusta a pour vocation de faire revivre la civilisation gallo-romaine à travers des reconstitutions historiques saisissantes de réalité. Ce groupe de reconstitution historique s’attache à produire et présenter des spectacles et des animations civiles ou militaires pour faire connaître cette période. C’est également un groupe pionnier en matière d’expérimentations archéologiques en France. Depuis plusieurs années, l’association reconstitue la Ve légion de César, à la fin de la République (50-30 av. J.-C.). Les passionnés qui constituent ce groupe installent régulièrement leur campement d’étape pour faire revivre des scènes de la vie quotidienne de l’armée romaine : présentations des hommes et des équipements, démonstrations de tactiques militaires, entraînement et manœuvres, nourriture du soldat, médecine, religion autour des enseignes…

https://paxaugusta.fr/

Créée il y a 30 ans pour animer la ville de Bavay (59) et mettre en valeur son patrimoine, l’association Ave Bagacum est désormais l’un des groupes majeurs de la reconstitution antique en France. Invité à de nombreux évènements européens, pour Ave Bagacum, l’histoire vivante, c’est dépasser la simple restitution d’un costume, mais c’est aussi essayer de faire vivre l’homme qui le portait à l’époque visée. Au cœur de leur volonté de restituer le plus fidèlement possible la vie d’une légion, la vie de camp permet au public de s’immerger dans le quotidien des légionnaires. Pour ce groupe de passionnés, le but de la reconstitution historique est d’abord un but de médiation : la pédagogie immersive qu’ils utilisent permet une transmission des savoirs plus efficace car impactante pour le public.

https://www.avebagacum.com/fr/

L’association Lorica Romana est un groupe de reconstitution historique antique dont le but est de faire redécouvrir l’époque romaine à travers différents types de manifestations comme des expositions ou des reconstitutions historiques. Grâce aux travaux de certains de ses membres, l’association participe à la découverte et à l’exploration de nouvelles pistes de recherche en matière historique. La volonté de cette troupe est de vouloir innover et de toujours pousser plus loin les limites de l’expérimentation et de la médiation historique. L’association s’attache tout particulièrement à reconstituer la vie des soldats de la légion X GEMINA, l’une des quatre premières légions levées par Jules César pour l’invasion de la Gaule.

https://www.loricaromana.fr/

Vendredi 15 et samedi 16 août

Week-end à Rome

Dans la même lignée, le MuséoParc Alésia met l'artisanat romain à l'honneur. Le visiteur pourra déambuler entre les étals, observer le travail des artisans et s’émerveiller devant leurs réalisations : céramique sigillée, perles de verre, fresque, objets en os et en bronze. Grâce à ces artisans passionnés, on redécouvre les savoir-faire de l'Antiquité romaine. Pour tester son habileté, le public pourra s’initier, avec l’aide des médiateurs culturels, aux techniques du tissage et de la frappe de monnaie, mais aussi aux manœuvres de l'armée romaine.

Et durant l’été

• Visites Top chrono

15 min pour découvrir l’exposition temporaire “César, tous les chemins mènent à Rome”.

• Balad’archéo

Sur les traces de Vercingétorix et de César, le visiteur suit un parcours de 4 km sur le Mont-Auxois pour comprendre la stratégie et la tactique des adversaires, le déroulement du siège et la succession des combats.

• Jeunes légionnaires Enfants à partir de 7 ans

Les médiateurs culturels proposent aux enfants de revêtir la panoplie des soldats romains et d’apprendre quelques manœuvres. Une façon vivante et immédiate de s’initier à l’histoire !

• DéMo L’artisanat antique

Combattre, jouer et s’amuser, s’habiller et se parer, cuisiner et manger… Les médiateurs culturels expliquent comment les artisans de l’Antiquité travaillent le métal, l’os, l’argile ou les fibres textiles pour fabriquer les objets de leur quotidien.

• Visite-atelier famille Les lauriers de César

Impossible de dissocier Jules César de sa couronne de lauriers ! C’est après ses triomphes à Rome en 46 avant J.-C. qu’il obtient le droit exceptionnel de la porter en permanence. Après un temps de découverte de l’exposition temporaire, le visiteur apprend à fabriquer sa couronne avec des feuilles de laurier.