TOUR DE FRANCE - Il était une fois le Tour de France en Beaujolais, Lyonnais et Bourgogne met en lumière trois territoires cyclistes trop peu racontés

Tout le monde connaît la grande histoire du Tour. Très peu connaissent les petites histoires que la France lui a offert.

Le long de ses 3 500 kilomètres, la Grande Boucle traverse chaque été un pays plus vaste que ses frontières : celui de la mémoire populaire. On y parle d’étapes mythiques, d’exploits retransmis à des millions de téléspectateurs, de cols gravis en danseuse… Mais derrière ces images télévisuelles, un autre Tour existe, discret, ancré, viscéral, celui des territoires qui l’ont vu passer, revenir, parfois oublier.

Et si l’on racontait le Tour non plus depuis ses podiums, mais depuis ses bas-côtés ?

C’est l’ambition du livre Il était une fois le Tour de France en Beaujolais, Lyonnais et Bourgogne, publié aux Éditions Héraclite, et signé par Jean-Paul Ollivier, voix historique de la Grande Boucle, et Albine Novarino-Pothier, romancière enracinée dans le sud de la Bourgogne.

Pour la première fois, un ouvrage consacre un récit exclusif à ces trois régions fondatrices du cyclisme français, terres de champions, de clubs, d’étapes-clés.

Ni compilation de palmarès, ni ouvrage de niche : ce livre documente et met en récit les mémoires invisibles du Tour, depuis les routes secondaires du Beaujolais jusqu’aux foules de Chalon ou Dijon, en passant par les exploits oubliés des coureurs du cru.

Une plongée sensible et rigoureuse dans ce que le vélo dit de nos territoires, et dans ce que nos territoires racontent au vélo.Récit d’un Tour régionalisé, quand la course devient mémoire.

Les figures d’un cyclisme enraciné

Dans ces pages, le Tour retrouve un visage humain.

Celui d’Antonin Rolland, par exemple, modeste et brillant coureur du beaujolais, qui assista Louison Bobet avant d’écrire ses propres lignes de gloire.

Celui de Robert Alban, lui aussi coureur beaujolais, courageux, opiniâtre, étant parvenu à grimper sur les podiums du classement général du Tour.

Celui de Bernard Thévenet bien sûr, deux fois vainqueur du Tour, figure tutélaire du cyclisme français, dont l’enfance en Saône-et-Loire est ici racontée comme une ascension parallèle à celle des cols qu’il gravira plus tard.

Ces portraits - la liste n'est pas exhaustive - ne sont pas des éloges figés. Ils sont traversés de doutes, de blessures, de petits riens, de grandes douleurs et de joies immenses. Ils permettent de comprendre le lien intime entre une région et ses champions, et révèlent un pan entier du patrimoine immatériel français : celui de l’admiration populaire, de la transmission orale, des récits de famille autour d’un héros local.

Quatrième de couverture

Jean-Paul Ollivier, affectueusement surnommé Paulo la Science, est sans aucun doute à ce jour le meilleur connaisseur du Tour de France. Journaliste en poste au service des sports d’Antenne 2 puis de France 2 de 1975 à 2017, il a commenté la Grande Boucle durant plusieurs dizaines d’années.

Il nous livre dans cet ouvrage ses meilleurs souvenirs du passage du Tour dans le Beaujolais, le Lyonnais et la Bourgogne, aux côtés d’Albine Novarino- Pothier, romancière résidant dans le Brionnais qui, en parfaite complice, joue la commentatrice des villes et villages traversés.

Au milieu de ces étapes mythiques racontées, découvrez aussi dans ces pages une galerie de portraits des meilleurs coureurs de ces régions, d’Antonin Rolland à Bernard Thévenet, en passant par Robert Alban et bien d’autres, ainsi que de nombreuses anecdotes sur tout ce qui a pu forger les légendes cyclistes locales : clubs, courses locales, etc.

Partez sans attendre, comme sur le tansad de la moto de nos acolytes, à la découverte du Beaujolais, du Lyonnais et de la Bourgogne, qui comptent parmi les terres cyclistes les plus fertiles de France.

Un duo d’auteurs pour raconter la France du vélo

À cette relecture géographique du Tour s’ajoute une polyphonie d’écriture, rendue possible par la complémentarité singulière de ses deux auteurs. Jean-Paul Ollivierconnaît chaque virage, chaque montée, chaque duel. Mais ce qui frappe ici, c’est sa capacité à raconter sans jamais écraser. Et à offrir, à transmettre, à déplier les souvenirs sans les imposer.

Albine Novarino-Pothier, professeure de Lettres, romancière, anthologiste et chroniqueuse, réside dans le Brionnais. Elle apporte au récit une densité littéraire et émotionnelle. Sincère amoureuse du Beaujolais et de la Bourgogne, elle décrit les paysages comme un poème, un cycliste comme un personnage de fiction. Sa prose donne de l’épaisseur à la narration, un cadre qui réenchante le sport.

Ensemble, ils tissent un ouvrage plein d'anecdotes, entre histoire, chronique et récit. Il en résulte un livre qui se lit comme un voyage.

