Stage Morbihan et surf pour des étudiants de l'IUT de Chalon

Après une année universitaire bien chargée, 8 étudiants de l’IUT sont partis se rafraichir les idées à Erdeven dans le Morbihan pour participer au dorénavant habituel stage de surf organisé par l’Association Sportive de l’université de Bourgogne - Chalon (ASUB Chalon) du 22 au 28 juin dernier.

Au programme, 4 heures de surf par jour et pour récupérer, du volley et du spike-ball !

Bref un planning sportif bien chargé pour commencer les vacances pour les uns et pour recharger les batteries avant les boulots d’été pour les autres.

Pour la plupart d’entre eux cela venait également marquer la fin de leurs études à l’IUT de Chalon et le départ vers d’autres horizons. A coup sûr, ils se rappelleront de leur passage par Chalon !