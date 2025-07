A 70 ans, 4 cyclistes italiens font le trajet Paciano (Italie)/Fontaines (France) pour fêter les 25 ans de jumelage.

Côté français, Madame le maire leur a remis à chacun le diplôme du "Baroudeur".

Les cyclistes italiens portent le maillot des 25 ans de jumelage et n’ont pas hésité à se mettre en scène pour le présenter.

Luciano Bartolini : « on a pédalé jusqu’à Fontaines avec une certaine émotion pour renouveler l’esprit de partage, de fraternité, C’est important, en cette période, d’être ensemble. Même si on ne se comprend pas bien, c’est important ce jumelage. Il y a 25 ans, ils étaient 8, maintenant plus que 4 !! »

Par étapes, ils ont été accompagnés par des cyclistes de différents clubs. Pour la dernière étape Tournus/Fontaines, ce sont des membres du" Cyclo Club La Chapelle Thècle" qui ont fait le parcours avec eux.

Dimanche matin, alors que le marché italien battait son plein, les italiens ont regagné l’Italie en véhicule.

C.Cléaux