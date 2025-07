Retour en images sur le Gala de danse présenté par Danse-En-corps.

C’est dans un style et une ambiance Cabaret que les 48 danseuses de l’association Danse-En-Corps se sont produites sur la scène de la salle des fêtes de Châtenoy le Royal. Sous la direction et la mise en scène chorégraphique de Shanone Mercier, les danseuses ont réalisé de véritables prouesses rendant ce spectacle unique et plein de charme.

3 parties pour satisfaire un public très attentif et complètement aspiré par le choix du répertoire style revue cabaret où a régné paillettes, costumes, éclairage, intervention dans le public. Une vingtaine de danses parfois avec chant a enthousiasmé le public présent pour ce premier gala.

La municipalité était, à cette soirée, représentée par Pascale Lepers adjointe à la mairie.

Pas d’hommes, que des danseuses pour pratiquer la danse de Talon Heels, une danse qui se pratique avec des talons hauts.

En deux mots c’est quoi cette danse : Le Heels Dance est une invitation à explorer votre force, votre sensualité, et votre confiance, le tout sur des talons. C'est une danse qui demande courage et détermination, mais qui est incroyablement gratifiante. La danse “heels” est une sorte de danse qui se pratique principalement en talons hauts. Elle se compose d'un ensemble de danse contemporaine, de hip-hop, de danse urbaine, de twerking, et parfois même de danse de cabaret…

Tout y était pour passer une excellente soirée avec un repas paëlla servi par les bénévoles de l’association dont la présidente Corinne Thévenet.

Scène aquatique fort appréciable avec la chaleur de cette soirée, non seulement par la température extérieure mais aussi par l’ambiance dans la salle.

Et lorsqu’il fait beau et chaud, les lucioles dansent pour notre plus grand plaisir.

Une soirée riche en couleurs et danses qui a satisfait le public avec en apothéose un gros gâteau et ses bougies feux d’artifice et toutes les danseuses sur scène.

Rien n’a été laissé au hasard, tout est fait maison : Shanone Mercier professeur de danse a créé elle-même les danses présentées à cette soirée, elle est secondée par Clara Pitout ; pour la partie costume l’association peut compter sur Gaëlle Acquaviva, danseuse, costumière bénévole et Anaïs Grandemange et les autres membres.

Shanone Mercier et Corinne Thévenet remercie la municipalité pour l’aide apportée afin de pouvoir donner les cours et ce spectacle (salle de cours, salle des fêtes…)

Désireuse de développer ses créneaux horaires soit sur le site de Châtenoy le Royal ou sur une autre commune en fonction des salles mises à disposition et si vous souhaitez rejoindre la troupe de Danse-En-Corps, vous pouvez joindre l’association :

[email protected] ou 06 07 63 53 30.

C.Cléaux