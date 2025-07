Deux chalonnais de talent exposent à l’Atelier Saint-Jean

L’atelier Saint Jean ‘Encacrement, restauration galerie d’art’ accueille jusqu’au 20 septembre au 32 quai des Messageries à Chalon-sur- Saône, l’exposition ‘Cabillonum, une collection de reliques fictives, retrouvées à Chalon-sur-Saône’ conçue par Rom av.JC & Fabrica Minervae et l’exposition chargée d’émotion d’Aimie Roussellier. Le vernissage de ces deux expositions a eu lieu vendredi 4 juillet en présence des artistes.

ROM AV.JC & FABRICA MINERVAE

« Le personnage de Rom av.JC est né dans un monde uchronique, où les gladiateurs s’affrontaient en skateboards et les domus romaines étaient pavées de mosaïques en laine. Sous les pinceaux de Romain Hurdequint (Rom av.JC), la plume et les fils d’Elisaveta Prokopchuk (Fabrica Minervae), le faux peintre antique dessine des jarres et des tapisseries qui représentent cet univers imaginaire. Ces compétences complémentaires permettent à notre duo d’explorer les médiums pour pousser toujours plus loin sa composition. Au cœur de notre démarche artistique se situe le recyclage. Les skateboards cassés sont assemblés en jarres et amphores brisées, les vieilles pelotes de laine deviennent des mosaïques tissées ou tuftées, les panneaux de circulation réformés sont transformés en sesterces géants. Ces différentes œuvres ont été présentées aux publics à l’occasion d’expositions, notamment au Musée de la Céramique de Lezoux (63), à Zone Trois Galerie à Bordeaux (33), au Colysée de Lambersart (59), au Musée Vesunna de Périgueux (24). Elles ont continué à évoluer lors de résidences au Musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne-sur-Sarthe (72) et à Gurgy (89), et font partie des collections permanentes du Musée des Beaux-Arts de Beaune (21) et du Musée du Vin de Beaune (21). »

AIMIE ROUSSELLIER

« J’ai 17 ans et je suis en terminale au lycée Mathias, en spécialité arts plastiques et cinéma-audiovisuel. J’ai toujours été attirée par ce qu’on ne regarde pas. Par les détails en marge, les espaces vides, les lieux silencieux. Ce que j’explore dans mon travail, ce sont les non-lieux, ces zones de passage sans identité claire, que Marc Augé décrit comme des lieux qu’on traverse sans y prêter attention : terrains vagues, parkings déserts, bouts de ville oubliés. C’est là que je puise mes images. Dans ces creux, ces absences, je fais apparaître des figures féminines avec de grandes oreilles : des présences flottantes, entre enfance et âge adulte, souvent seules, comme suspendues entre deux mondes. Elles ne ra- content pas une histoire précise, mais évoquent un état, une émotion, un silence. »

L’atelier Saint-Jean propose deux animations à ne pas manquer :

Samedi 19 juillet 15 heures : atelier Philo pour les enfants à partir de 5 ans sur une œuvre de l'expo et ensuite une œuvre en commun sera effectuée et un petit goûter partagé. Atelier dirigé par Lea Nollot, Doctorante en philosophie.

Samedi 13 septembre 15 heures : démonstration de tufting avec les artistes.

SBR