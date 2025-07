Le député Sébastien Martin inaugure sa permanence à Chalon-sur-Saône

C'est au 37 rue de Thiard à Chalon-sur-Saône que le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire a établi sa permanence. Elle sera ouverte les mardis et les jeudis de 14 à 18 heures et les mercredis et vendredis de 8 heures 30 à 12 heures sans rendez-vous. Plus de détails avec Info Chalon.

«Ce n'est pas juste un lieu, c'est un véritable outil de travail. Je ne sais pas comment on a pu être député sans permanence…», a lancé Sébastien Martin, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, lors de l'inauguration de son local ce samedi 5 juillet 2025, à Chalon-sur-Saône. Une allusion à peine voilée à son prédecesseur, le député sortant Arnaud Sanvert qui n'avait pas de permanence.

Un local situé au 37 rue de Thiard, qu'il a voulu à son image, «visible, accessible et proche des habitants». Cette permanence parlementaire entrera en fonction le vendredi 11 juillet et sera ouverte les mardis et les jeudis de 14 à 18 heures et les mercredis et vendredis de 8 heures 30 à 12 heures sans rendez-vous.

Elle sera confiée à Victoire Lefevre et Carolane Murcia, deux collaboratrices qui travaillent déjà au Grand Chalon et sur lesquelles le député peut s'appuyer «sans aucune hésitation»

Vous pouvez également prendre rendez-vous au 03 85 44 92 99 ou par mail à [email protected].

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati