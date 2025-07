Rallye National Bourgogne Côte Chalonnaise : Le Suisse Mike Coppens remporte cette 34ème édition

Aux termes d'une furieuse bataille avec Patrice Bonnefond, le Suisse Mike Coppens a remporté le 34ème Rallye National Bourgogne Côte Chalonnaise. Au volant de leur Citroën C3, Gwenaël Lagrue et terminent troisième à 1'53"6, soit à deux secondes de la 2ème place du classement général. Plus de détails avec Info Chalon.

Débutée vendredi en fin d'après-midi, la 34ème édition du Rallye National Bourgogne Côte Chalonnaise s'est achevée le samedi 5 juillet 2025 avec la présence de 96 concurrents en moderne, et 16 en historique.

Organisé par l'Association Sportive Automobile 71 (ASA 71), le Rallye National Bourgogne Côte Chalonnaise c'est 159 concurrents qui se sont affrontés sur un parcours de 302,254 kilomètres, divisé en 2 étapes, 3 sections et 8 épreuves spéciales (ES) d'une longueur totale de 111,366 kilomètres.

Ces deux journées ont vu également se dérouler le 13ème rallye des véhicules historiques de compétition et du 5ème rallye de véhicules historiques de régularité. Cette année, les organisateurs innovent également avec l'accueil du Trophée FFSA FR6 et le regroupement au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône de tous les sites clés de l'épreuve.

Vendredi, le Rallye Véhicule Historique de Compétition (VHC) a débuté à 17 heures, suivi par l'ES1 à 18 heures 08 entre Bouzeron et Fontaines (9,84 km) et l'ES2 entre Saint-Martin-sous-Montaigu et La Mine (10,822 km).

C'est au volant de leur Alpine A110 que les Francs-Comtois Ludovic Godard et Matthieu Bole-Richard ont terminé l'ES1 en tête avec 6'1 secondes d'avance sur Nicolas Hernandez et Mathieu Maurin (Alpine A110 Rally). Les Suisses Mike Coppens et Christophe Roux (Škoda Fabia Rally 2) terminent à la 3ème place.

Ludovic Godard et Matthieu Bole-Richard s'imposent à nouveau à l'ES2 (05'26"9), talonnés par Mike Coppens et Christophe Roux (05'30"5) et le Suisse Pascal Perroud et le Belge Loïc Dumont (Škoda Fabia Rally 2). Vainqueurs de la 33ème édition, les Suisses Michael Burri et Stéphane Fellay (Škoda Fabia Rally 2) complètent le tableau.

Samedi 5 juillet, l'ES3 a débuté à 9 heures 33 entre Saint-Martin-sous-Montaigu et Sainte-Hélène (20,04 km) qui voit le duo Hernandez-Maurin en tête (10'13"7), profitant d'une crevaison dont est victime Ludovic Godard qui perd 2'44''0; les Suisses Coppens-Roux (10'17"8) terminent à la 2ème place, suivis de près par le duo helvético-belge Perroud-Dumont (10'21"0).

Déjà intense, la bagarre s'intensifie lors de l'ES4, débutée à 10 heures 21 entre Saint-Désert et Buxy (9,661 km), une étape qui voit le Creusotin Christophe Vaison et sa co-pilote Céline Farnault (Alpine A110 Rally), pourtant bien partis avec une 6ème place du classement de l'ES3, casser leur boîte de vitesses, ce qui les contraint à l'abandon.

Tout allait pour le mieux pour Pascal Perroud, lorsque sa voiture a pris feu au 5ème kilomètre de l'ES6, entre Savianges et Sainte-Hélène (15,351 km), provoquant l'arrêt de la course. Nicolas Hernandez et Olivier Burri, père de Michael, ont également abandonné, victimes de sortie de route. La voiture de ce dernier a pris feu quelques centaines de mètres avant le Poitevin. Par chance, les équipages sortent indemnes.

Cette sortie de route a fait prendre du retard sur l'organisation de la course, provoquant la neutralisation de l'ES6.

Dans l'ultime ES, entre Savianges et Sainte-Hélène (15,351 km), ça s'est joué entre les duos Coppens-Roux et Godard-Bole-Richard, avec Patrice Bonnefond et Séverine Chamiot-Maitral (Porsche 991 GT3) en embuscade. Un équipage qui termine à la 2ème place, à deux secondes seulement (59'28"3) devant le duo Lagrue-Prévot.

Aux termes d'une furieuse bataille avec Ludovic Godard, le Suisse Mike Coppens a remporté le 34ème Rallye National Bourgogne Côte Chalonnaise, il remporte ce rallye pour la première fois de sa carrière. Le podium final est complété par Patrice Bonnefond, vainqueur en FRGT, et par Gwenaël Lagrue, auteur de son premier podium scratch.

Après deux abandons consécutifs, Hugo Chevalier (Peugeot 208 Rally 4) s'est bien relancé sur cette épreuve, et s'impose avec brio dans le groupe FRC4. En FRallyNat, Thomas Benier et Gaëlle Piat gagnent de leur côté pour la première fois avec leur Renault Clio F214.

Côté buvette et petite restauration, ce sont les dynamiques filles de Synergy'Fit, autour de Sandrine Tison, qui étaient aux manettes.

À noter également que cette année, le Rallye National Bourgogne Côte Chalonnaise traverse un site naturel remarquable, le site Natura 2000 de la Côte Chalonnaise. Natura 2000 est un réseau de sites naturels européens identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces qu'ils abritent.

Les objectifs sur un site classé Natura 2000 sont de concilier les activités socio-économiques et culturelles avec la préservation de la biodiversité.

Le site Natura 2000 de la Côte Chalonnaise s'étend sur 2900 hectares entre Chagny et Bonnay-Saint-Ythaire sur 24 entités réparties entre 37 communes. Ce site est un ensemble de pelouses sèches et de gîtes et habitats à chauve-souris, comme nous l'indique Malaury Crepin, l'animatrice du site et chargée de mission Natura 2000 & Biodiversité. Vous pourrez retrouver si vous vous y baladez des espèces de plantes tel que l'anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris), de nombreuses orchidées ainsi que l'inule des montagnes (Inula montana) qui est protégée au niveau régional.

Le Rallye est une épreuve reconduite les vendredi et samedi pour permettre plus de quiétude pour les riverains des ES avec un dimanche non roulé, qui a permis aussi aux compétiteurs de profiter d'une journée de plus en Côté Chalonnaise et de rentrer plus tranquillement chez eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati