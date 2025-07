Les lycéens de seconde du Lycée Saint Charles solidaires de l’association Tidawt pour le Niger

Le clin d’œil info-chalon.com !

Chaque année, le Lycée Saint Charles situé 48 rue du Pont de Fer à Chalon-sur-Saône relève le défi et pose les jalons d’une Éducation à la Citoyenneté Mondiale- ECM, et à la Solidarité pour l’ensemble des élèves. Cela débute dès la classe de seconde et les projets peuvent ensuite évoluer suivant les affinités et la volonté de quelques groupes tout au long de leur scolarité au Lycée Saint Charles.

C’est justement en classe Seconde que les jeunes lycéens peuvent acquérir les bases essentielles : connaitre l’existence des Objectifs de Développement Durable (ODD), la découverte d’associations de Chalon et du Grand Chalon et toutes les actions possibles à mener. Cette année, ce sont deux groupes d’option qui se sont rencontrés : les secondes d’option Santé Social qui ont découvert le handicap et l’action humanitaire, la collecte alimentaire, les thèmes principaux de cette option et l’autre groupe (la majeure partie des élèves) a organisé l’action « Bol de Riz » renouvelée au lycée avant Pâques, pendant la journée Lycéenne Mouv’Art. D’ailleurs, l’argent qui a été récolté lors du repas solidaire a été reversé au profit de l’association Tidawt au Niger.

Enfin, les jeunes de l’option Arts Plastiques se sont investis dans la réalisation collective d’une animation pour un clip musical : dessins animés numériquement, storyboard pour organiser les séquences visuelles, calage sur la musique, un simple couplet enregistré par téléphone et répété, montage, titre et générique. Cette animation servira de support visuel pour promouvoir une chanson du groupe d’enfants musiciens de l’Atelier Musique Solidaire Tidawt, du Niger (un projet de 2023 qui abouti enfin).Ce clip sera diffusé sur la nouvelle chaine YouTube du lycée Saint Charles créée par les élèves de première dans le cadre de l’E C M, de Tandems Solidaires avec l’association « Éthique sur l’étiquette » et leur projet de création de podcasts.

Cet engagement et les initiatives d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et la Solidarité à l’International sont possibles avec le soutien du dispositif Tandems Solidaires et BFCI- Bourgogne Franche Comté International. Concernant les secondes, une partie du groupe Santé Social, sensibilisée au dénuement d’un pays comme le Niger et à la question de l’inclusion et de l’égalité, a voulu mettre en avant une action en faveur des filles « musiciennes » de l’association Tidawt, en organisant une vente de petits-déjeuners sur une semaine à deux euros. Cette action a permis de récolter 120 euros qui financeront en partie l’achat de culottes menstruelles (produit essentiel pour ces filles dans un pays du Sahel en grande difficulté économique et sociale).

Une année riche en découvertes et solidaire pour les jeunes lycéens qui permet un tremplin pour continuer avec d’autres projets l’année prochaine, pour ces lycéens responsables et sensibilisés, à l’écoute du monde et de l’actualité !

Soulignons cette belle action de solidarité !

J.P.B