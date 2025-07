Quelles précautions prendre pour travailler avec la chaleur ?

Tandis que les étés sont de plus en plus chauds, certains métiers deviennent particulièrement pénibles, voire dangereux, durant les épisodes de canicule. Mesures de prévention de l'entreprise mais aussi bons réflexes individuels doivent alors être mis en place pour éviter les accidents.

Chaque année, c'est de pire en pire. Le thermostat s'affole et les travailleurs qui n'ont pas la chance de prendre leurs congés en plein été redoutent les longues journées à plus de 30, voire 35 °C… Comme pour n'importe quel facteur de risques, la chaleur intense doit donc faire l'objet de mesures d'évaluation, de prévention, d'adaptation et de sensibilisation au sein des entreprises afin de protéger les salariés.



DES CONDITIONS DE TRAVAIL ADAPTÉES

Rappelons qu'il est de la responsabilité légale de l'employeur d'assurer la sécurité et de préserver la santé de son personnel. De façon générale, la réglementation impose donc de renouveler l'air dans les locaux de travail fermés, de mettre à disposition des salariés de l'eau potable et fraîche, de leur fournir des moyens de protection adaptés, de favoriser l'utilisation des appareils mécaniques pour faciliter la manutention et d'adapter les mesures de prévention en fonction de l'évolution des températures.



Le risque de forte chaleur doit d'ailleurs être intégré au document unique d'évaluation des risques (DUER), obligatoire dans n'importe quelle société. Il suppose d'évaluer l'exposition à ce danger par rapport aux types de tâches effectuées par les équipes afin d'organiser le travail en conséquence. Limitation du temps d'exposition au soleil, rotation plus fréquente, aménagement des horaires, augmentation de la fréquence des pauses, réduction des travaux physiques sont autant de mesures possibles. Et cela peut aller jusqu'à la suspension temporaire du travail si c'est nécessaire.



DE NOUVEAUX SEUILS DE VIGILANCE

Des thermostats de 30 °C pour une activité sédentaire et de 28 °C pour un travail physique sont en général considérés comme des repères pour agir en prévention, comme l'explique l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Cette association dédiée à la prévention précise toutefois que « certaines situations de travail peuvent être dangereuses en dessous de 28 °C ou maîtrisées au-delà de 30 °C car la température de l'air ne suffit pas à évaluer les risques liés aux ambiances thermiques chaudes ». D'autant plus qu'il existe quantité de métiers exposés à de très fortes chaleurs, sans que le soleil n'y soit pour quoi que ce soit (sidérurgie, verrerie…). La réglementation ne détermine donc pas de seuil de température spécifique concernant le travail à la chaleur.



Mais face au changement climatique, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de prévention, à travers un décret du 27 mai 2025 entré en vigueur le 1er juillet. Ce texte s'appuie sur les seuils de vigilance météorologique fixés par Météo-France en considérant qu'un « épisode de chaleur intense » correspond aux niveaux de vigilance jaune (pic de chaleur sur 1 à 2 jours), orange (canicule) et rouge (canicule extrême). Lorsque ces seuils sont atteints, les employeurs doivent donc adapter l'organisation de travail, modifier l'aménagement ou l'agencement des postes, fournir des équipements appropriés pour maintenir une température corporelle stable ainsi que des éléments de protection individuelle ou encore augmenter autant que possible l'eau potable fraîche mise à disposition. Et à défaut d'eau courante, ce sont au moins 3 litres d'eau par jour et par salarié qui doivent être assurés.



LES BONS RÉFLEXES

Le principal danger lors des canicules, c'est le fameux coup de chaleur. Se manifestant par une fatigue inhabituelle, un malaise, des maux de tête, étourdissements, vertiges ou encore nausées et perte d'équilibre, ce phénomène d'hyperthermie (élévation anormale de la température du corps) peut être très grave, voire mortel. Pour l'éviter, il s'agit donc de réduire vos efforts physiques, de privilégier autant que possible les zones ombragées, d'éliminer les sources inutiles de chaleur (comme du matériel électrique non utilisé par exemple) mais aussi de boire très régulièrement de l'eau, même sans en ressentir la soif, de vous rafraîchir fréquemment et de porter des vêtements amples, légers et de couleur claire, en n'oubliant pas de protéger votre tête du soleil.

Bon à savoir : le numéro vert Canicule info service accessible, au 0800 06 66 66, propose des conseils et indique les bons réflexes à adopter.



Julie Polizzi