AVIS DE DECES - Madame Monique LORIN - CURIEN née VANDROUX

CHALON-SUR-SAÔNE



Michèle PETIOT,

Marie-Thérèse et Gilbert COURGEY, ses sœurs et son beau-frère ;

Annick, Maryse et Catherine, ses nièces ;

Frédéric et Nicolas, ses neveux,

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique LORIN - CURIEN née VANDROUX



survenu le samedi 5 juillet 2025, à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 10 juillet 2025, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Monique repose à la chambre funéraire Guillon située au 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.