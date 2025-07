AVIS DE DECES - Madame Corinne RUBET

CHALON-SUR-SAÔNE



Pascal RUBET, son frère ;

Danièle et Jean-Pierre GUPILLOTTE, Colette MAIRE, Christiane SELLIER, ses tantes et son oncle ;

Christine PERRAUDIN, son amie confidente et ses enfants ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Corinne RUBET

survenu le 4 juillet 2025,

à l'âge de 57 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée, mardi 15 juillet 2025, à 10 heures, en l'église Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône suivie de la crémation à 12 heures au crématorium de Crissey.

Corinne repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy jusqu'au jeudi 10 juillet à 18 heures.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.